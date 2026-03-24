Loga Dance School, pe podium la Cupa Oradea 2026









Performanță remarcabilă pentru sportivii de la Loga Dance School, care au impresionat la Cupa Oradea 2026, concurs național de dans sportiv desfășurat în Sântandrei, pe 14 martie.Competiția a reunit peste 200 de perechi din întreaga țară, nivelul fiind unul ridicat, iar atmosfera – plină de energie și emoție. În acest context competitiv puternic, Loga Dance School a reușit să se remarce prin constanță și rezultate, calificând 7 perechi în finale și având 4 sportive în probele solo, atât la secțiunile Standard, cât și Latino.Efortul, disciplina și orele de antrenament s-au concretizat în 14 clasări pe podium și în finale, confirmând progresul constant al sportivilor.Rezultate notabileCea mai bună performanță a fost obținută de perechea Crișan Mateo & Turcanu Sara, care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria Hobby 6–11 ani.Tot pe podium au urcat:Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul 2 (Open Standard 14–15 ani) și Locul 2 (Open Latino 14–15 ani)Datcu Alex & Biro Andrea – Locul 2 (Hobby 16–35 ani)Aproape de podium, dar cu evoluții apreciate:Bosnea Andras & Crăciun Hanna – Locurile 4 și 5Dali Gergo & Botoș Hanna – Locul 5Crișan Mateo & Turcanu Sara – Locul 6 (Open Basic Standard)Loke Philip & K. Viktoria – Locul 6Varga Nimrod & Varga Ana – Locul 6La probele solo:Kuritan Iulia – Locul 4Baica Catalea – Locul 5Szeles Dorina – Locul 6Istrate Miruna – Locul 7Muncă, disciplină și progresRezultatele obținute la Cupa Oradea nu sunt întâmplătoare. Ele reflectă munca susținută, seriozitatea și dorința de progres a sportivilor, dar și profesionalismul antrenorilor care îi pregătesc.Pentru mulți dintre participanți, simpla calificare în finale la un concurs național reprezintă un pas important în dezvoltarea lor sportivă și o experiență valoroasă pentru viitor.Pentru Loga Dance School, aceste rezultate reprezintă nu doar o confirmare a nivelului atins, ci și o motivație suplimentară.Cu sprijinul părinților și dedicarea antrenorilor, tinerii dansatori continuă să crească și să reprezinte cu succes comunitatea la competiții de anvergură.Fiecare concurs înseamnă experiență, iar fiecare rezultat ,un pas înainte.