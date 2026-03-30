Dans sportiv

Loga Dance School, rezultate remarcabile la Blackpool

- WDSF DanceSport Festival este una dintre cele mai prestigioase competiții de dans sportiv din lume





În perioada 25–29 martie 2026, sportivii de la Loga Dance School au reprezentat România la WDSF DanceSport Festival – Blackpool, una dintre cele mai importante competiții internaționale de dans sportiv. Evenimentul, desfășurat în Marea Britanie, a reunit peste 620 de perechi din 52 de țări, confirmând încă o dată nivelul ridicat al competiției.

Rezultatele obținute la Blackpool subliniază evoluția promițătoare a tinerilor dansatori și consolidează prezența școlii pe scena internațională a dansului sportiv.









Printre reprezentanții școlii s-a remarcat perechea formată din Fania Cezar și Fusle Ariana, care a concurat la trei categorii și a reușit performanța de a se califica în două finale.Rezultatele obținute:Juvenile 2 (6 dansuri) – locul 5 din 11 perechiJuvenile 2 Standard – locul 6 din 11 perechiDe asemenea, la categoria Juvenile 2 Latino, sportivii au fost foarte aproape de calificarea în finală, ratând la limită acest obiectiv:Locul 7 din 14 perechi, la doar un punct distanță de finalăParticiparea la o competiție de asemenea anvergură reprezintă o confirmare a muncii, disciplinei și progresului constant al sportivilor, dar și a calității pregătirii oferite de antrenori.Reprezentanții Loga Dance School au transmis mulțumiri părinților pentru susținerea permanentă, antrenorilor pentru profesionalism și dedicare, precum și sportivilor pentru determinarea demonstrată atât în antrenamente, cât și în competiții.