Medalie de aur pentru Alexandra Gândea la Ostrava

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au concurat într-un puternic turneu internațional, Ostrava Open, desfășurat în Cehia, competiție care a reunit aproximativ 1300 de sportivi din 19 țări.

Clubul sătmărean a fost reprezentat de șase sportivi, pregătiți de antrenorii Pelcz Attila și Terely Mihály.

La categoria U16, Alexandra Gândea a obținut un rezultat remarcabil, cucerind medalia de aur la categoria 40 kg. Tânăra judoka a avut o evoluție sigură pe tot parcursul competiției: în primul meci a învins o adversară din Croația prin ippon, apoi a trecut de o sportivă din Cehia. În semifinale a învins din nou o adversară cehă, iar în finală a reușit să se impună în fața unei sportive din Polonia, urcând astfel pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

În aceeași categorie de vârstă, Thiruvadi Alesszia (48 kg) și Maya Dihenes (63 kg) au încheiat competiția pe locul 7, în timp ce Lorena Iluțan (63 kg) și Németh Maia (52 kg) nu au reușit să puncteze.

La categoria U18, Maya Dihenes a ocupat locul 5 la categoria 63 kg, iar Erin Oros (57 kg) nu a obținut clasare.

Competiția de la Ostrava a reprezentat un excelent prilej de pregătire pentru Cupa Europeană la categoria pre-cadeți, care va avea loc în perioada 10–12 aprilie, la Sarajevo.

