Medalii în Ungaria pentru Regal Dance Club Sport •

Sportivii de la C.S. Regal Dance Club Satu Mare au obținut rezultate remarcabile la concursul de FitKid desfășurat pe 21 martie 2026, în Újfehértó, Ungaria.

Clubul sătmărean a urcat de două ori pe podium, prin evoluții apreciate: Bora Olivia a obținut locul III la categoria 8 ani, iar Delczeg Kincso a cucerit locul II la categoria 9 ani.

Reprezentanții clubului și-au exprimat mândria față de performanțele micilor sportive, subliniind talentul, munca și ambiția acestora, precum și modul exemplar în care au reprezentat Sătmarul.

”C.S. REGAL DANCE CLUB Satu Mare este locul unde pasiunea pentru Fitkid și Fitkid Dance Free prinde viață. Aici, fiecare mișcare spune o poveste despre ambiție, forță și energie.

Dansatorii noștri îmbină grația cu determinarea, transformând fiecare antrenament într-un pas spre performanță. Cu loialitate față de echipă și visurile noastre, mergem mereu mai departe. Suntem recunoscători pentru fiecare moment petrecut împreună și pentru fiecare progres.

La Regal Dance Club, dansul înseamnă muncă, prietenie și pasiune.” Transmite antrenorul Cristian Cordea Mikle







Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te