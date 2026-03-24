Medalii în Ungaria pentru Regal Dance Club

Sport 24.03.2026 19:23
Sportivii de la C.S. Regal Dance Club Satu Mare au obținut rezultate remarcabile la concursul de FitKid desfășurat pe 21 martie 2026, în Újfehértó, Ungaria.
Clubul sătmărean a urcat de două ori pe podium, prin evoluții apreciate: Bora Olivia a obținut locul III la categoria 8 ani, iar Delczeg Kincso a cucerit locul II la categoria 9 ani.
Reprezentanții clubului și-au exprimat mândria față de performanțele micilor sportive, subliniind talentul, munca și ambiția acestora, precum și modul exemplar în care au reprezentat Sătmarul.
”C.S. REGAL DANCE CLUB Satu Mare este locul unde pasiunea pentru Fitkid și Fitkid Dance Free prinde viață.  Aici, fiecare mișcare spune o poveste despre ambiție, forță și energie.
Dansatorii noștri îmbină grația cu determinarea, transformând fiecare antrenament într-un pas spre performanță. Cu loialitate față de echipă și visurile noastre, mergem mereu mai departe. Suntem recunoscători pentru fiecare moment petrecut împreună și pentru fiecare progres.
La Regal Dance Club, dansul înseamnă muncă, prietenie și pasiune.” Transmite antrenorul Cristian Cordea Mikle


Anunt AG Satu Mare
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Street Food
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda