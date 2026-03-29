Olimpia MCMXXI pierde clar cu CSM Sighet

Liga a 3-a





L galben-albaștrii vor începe play out-ul tot cu un duel cu sighetenii

Stadionul Someșul a găzduit sâmbătă duelul dintre Olimpia MCMXXI Satu Mare și CSM Sighetu Marmației, contând pentru ultima etapă a sezonului regulat din Liga 3, Seria 8.

După două victorii consecutive, 1-0 cu Viitorul Cluj și succesul din deplasare de la Unirea Dej, echipa antrenată de Cristian Popa a cedat clar, scor 0-3, și va continua sezonul în play-out.

Oaspeții s-au impus prin golurile marcate de Zimța Samuel, în minutele 38 și 64, și Morakinnyo Oludolapo,fost jucător la SC Olimpia MCMXXI, în minutul 76, confirmând forma bună din finalul sezonului regulat.

Pentru sătmăreni urmează acum o perioadă dificilă, în care obiectivul principal devine evitarea retrogradării. Olimpia MCMXXI va începe play-out-ul tot împotriva formației din Sighet, însă de această dată în deplasare.

Olimpia MCMXXI pornește în play-out de pe ultimul loc, cu 17 puncte, într-o serie în care lupta pentru salvare se anunță extrem de strânsă.

Cu un lot tânăr și fluctuant, Olimpia MCMXXI trebuie să adune puncte rapid pentru a evita retrogradarea. Diferențele din clasament nu sunt însă imposibil de recuperat, iar fiecare etapă va conta decisiv.

Olimpia MCMXXI Satu Mare: Patryk Siwiec – Luica Estan, Ionut Sălăjan, Ruben Bodea, Alex Micle, Cezar Oros, Tyreese Meas, Jakob Larson, Dănuț Ciorcaș, Alessandro Mihoc, Luca Feher. Rezerve: Gabriel Bukova, Emanuel Morar, Tiago Chira, Lusien Contra, Dominik Domokos, Nandor Pop, Andrei Surd. Antrenor: Cristian Popa.

CSM Sighetu Marmației: Cimpoeșu Alberto – Tomșa Gheorghe, Cacior Radu, Ciopa Alexei, Brașoveanu Alberto, Yusuf Basit, Morakinnyo Oludolapu, Gherasim Nicolas, Bor Gabriel, Remi Emeriau, Zimța Samuel. Rezerve: Bledea, Codrea, Sanogo, Nemeș, Narh, Lazăr, Negruț, Oller, Coș. Antrenor: Flavius Sabău.

Programul etapei a 22-a:

Zalău – Crişul Sântandrei 0-0

Sănătatea Cluj vs. Viitorul Cluj 0-0

Minaur Baia Mare vs. Unirea Dej 3-0

Olimpia MCMXXI Satu Mare vs. Sighetu Marmaţiei 0-3

Lotus Băile Felix vs. Bihorul Beiuş 1-1

Sticla Arieşul Turda vs. Unirea Tăşnad 0-3

Play-out Seria 8

1. Crişul Sântandrei – 41 puncte

2. CSM Sighetu Marmaţiei – 37

3. Lotus Băile Felix – 31

4. Viitorul Cluj – 21

5. Unirea Dej – 18

6. CS Bihorul Beiuş – 18

7. Olimpia MCMXXI Satu Mare – 17

Program play out

Etapa 1: CSM Sighetu Marmaţiei – Olimpia MCMXXI Satu Mare, Lotus Băile Felix – CS Bihorul Beiuş, Viitorul Cluj – Unirea Dej, Crişul Sântandrei stă.

Etapa 2: CS Bihorul Beiuş – Viitorul Cluj, Olimpia MCMXXI Satu Mare – Lotus Băile Felix, Crişul Sântandrei – CSM Sighetu Marmaţiei, Unirea Dej stă.

Etapa 3: Lotus Băile Felix – Crişul Sântandrei, Viitorul Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare, Unirea Dej – CS Bihorul Beiuş, CSM Sighetu Marmaţiei stă.

Etapa 4: Olimpia MCMXXI Satu Mare – Unirea Dej, Crişul Sântandrei – Viitorul Cluj, CSM Sighetu Marmaţiei – Lotus Băile Felix, CS Bihorul Beiuş stă.

Etapa 5: Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmaţiei, Unirea Dej – Crişul Sântandrei, CS Bihorul Beiuş – Olimpia MCMXXI Satu Mare, Lotus Băile Felix stă.

Etapa 6: Crişul Sântandrei – CS Bihorul Beiuş, CSM Sighetu Marmaţiei – Unirea Dej, Lotus Băile Felix – Viitorul Cluj, Olimpia MCMXXI Satu Mare stă.

Etapa 7: Unirea Dej – Lotus Băile Felix, CS Bihorul Beiuş – CSM Sighetu Marmaţiei, Olimpia MCMXXI Satu Mare – Crişul Sântandrei, Viitorul Cluj stă.