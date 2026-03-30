Someșul produce surpriza și bate Oașul, la Odoreu

- Recolta Dorolț se apropie la un punct de lider, dar are un meci în plus disputat

Doar trei meciuri s-au jucat în week end din runda a 12-a a Ligii a 4-a Elite.

Unirea – Potra- Stuleanec, Szekely, Tătaru, Chifor, Wallace, Țăran, Groza, Iovan, Bolba M., Barth. Rezerve: Baltă, Bumba, Tafa, Soproni, Matiș, Bob, Vonet, Schnelenperger.









Și meciul juniorilor a fost la fel de spectaculos. Oașul a condus cu 1-0 dar apoi gazdele au întors rezultatul și au condus cu 4-1. Ultimul gol le-a aparținut oșenilor care a înscris în minutul 90 pentru 4-2. Un rezultat care îndepărtează Oașul de prima clasată, Recolta Dorolț.





Oașul va juca acasă cu CSM Victoria Carei.













Partida de vineri, de altfel cea mai așteptată a etapei, dintre CSM II Olimpia și Talna Orașu Nou a fost amânată și va fi reprogramată după ce echipa U19 a clubului va juca în sferturile Cupei României, faza națională la această categorie de vârstă, cu Ghiroda.În aceste condiții, Recolta Dorolț s-a apropiat la un singur punct de liderul din Orașu Nou. Echipa antrenată de Sorin Marian s-a impus fără prea mari emoții la Micula, scor 4-1.La Carei a fost echilibru total între Victoria și Unirea II Tășnad /Decebal.S-a încheiat 0-0 după un meci cu ocazii la ambele porți.Cu mențiunea că echipa din Tășnad l-a avut titular între buturi pe Luca Potra , junior născut în 2010.Victoria Carei- R. Ritli- Negreanu, Bîrle, Szabo, Rus Casian, Horvath, Tempfli Marko, Mărgineanu, Silaghi, Keizer, Nyilvan Rareș, Jucători de rezervă:Petcu, Gergely, Fekete, Imi Tempfli.Someșul Odoreu a dat lovitura și a reușit să învingă vicecampioana, Oașul după un meci în care negreștenii au condus cu 1-0.La Odoreu, în fața unui public numeros, oaspeții au avut inițiativa la începutul partidei și au deschis scorul prin Zseler în minutul 22. Peste alte 10 minute însă, gazdele au reușit egalarea prin Raul Cadar. În partea a doua Jack Mc Conas a adus gazdele în avataj în minutul 66 iar până la final în ciuda dominării și a unei posesii superioare trupa lui Vasile Pop nu a putut depăși apărarea coordonată excelent de portarul Odoreului, Alex Cadar.Partida a fost arbitrată bine de Alexandru Marionoiu din Râmnicu Vâlcea la centru ajutat la cele două margini de Kopriva-Biro Eniko și Ciprian Rebegea.Someșul Odoreu: Alex Cadar- Kecskes, David, Barazsu Dobnovan, Varga, James Purcell, Raul Cadar, Darius Turbuț, Ardelean, Sylla Bassidou, Fox Karlson. Rezerve: Pereira Abraham, Mike Martin, Diarra Moussa, Hasan Vasar, Jack Mc Conas, Denis Cubaș, Kerekes.Oașul Negrești Oaș: Suldac-Toma, Samuel, Bumbar, Saga, Karaja, Piroska, Petran, Noah, Marchiș, Jeler. Rezerve: Ghiriti, Băcanu, Cicio, Huja, Homorozan, Lucian P., Goja, V.Pop.Etapa viitoare Someșul Odoreu promite să-i facă viața grea și liderului, Talna Orașu Nou.