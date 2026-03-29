Sportivii lui Marian Halas, medaliați la Sibiu

Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au participat sâmbătă la cea de-a zecea ediție a Cupei Miado’s, desfășurată la Sibiu.

La competiția internațională de prestigiu au luat startul 568 de judoka de la 48 de cluburi din țară și din străinătate, iar în acest concurs puternic elevii antrenorului Marian Halas au avut evoluții foarte bune.

La categoria de vârstă U16, bilanțul sătmărenilor a fost de o medalie de aur, una de argint și două de bronz. La categoria 52 kg, Adina Micaș a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în timp ce, la 40 kg, Anisia Halas a ajuns în finală, unde a obținut medalia de argint.

Medalii de bronz au câștigat Andrei Steer (60 kg) și Rareș Gătina (50 kg).

Și în competiția rezervată sportivilor de 14 ani a fost obținut un titlu pentru Satu Mare: Iannis Marina s-a impus la categoria 55 kg.

