Liga a 4-a: Derby cu 7 goluri la Lazuri:

Sportul Botiz câștigă clar și reaprinde lupta pentru primul loc





Derby-ul etapei din Liga 4 (Seria A), dintre Voința Lazuri , liderul înaintea rundei , și Sportul Botiz, ocupanta locului 3, a oferit un meci spectaculos, cu nu mai puțin de șapte goluri și numeroase momente tensionate.

Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 10, după o fază fixă la care și portarul gazdelor a avut partea sa de vină. La un corner executat de Vaida Cristofer, goalkeeperul celor din Lazuri a strigat „EU”, dar nu a reușit să respingă mingea, iar balonul a ajuns în poartă, după ce l-a lovit în spate pe Alex Forgaciu , creditat cu reușita de 0-1.Gazdele au reacționat și au restabilit egalitatea prin Pinkovai Roland, masivul atacant central reușind o execuție frumoasă din interiorul careului.Până la pauză însă, Sportul Botiz a revenit în avantaj. Vaida Cristofer și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu o lovitură liberă excelent executată din lateral, mingea oprindu-se sub transversală. Astfel, la cabine s-a intrat cu scorul de 1-2.În debutul reprizei secunde, Voința Lazuri putea reintra în joc, însă două oportunități importante de egalare au fost irosite. Ratările s-au răzbunat rapid, iar oaspeții au profitat și s-au desprins decisiv. Cristian Roșca a fost omul reprizei, reușind un hat-trick care a dus scorul la 1-4.Gazdele au mai redus din diferență prin Rezmuves Erik, considerat unul dintre cei mai buni oameni ai echipei din Lazuri, care a punctat dintr-o lovitură liberă pentru 2-4.Finalul a aparținut însă tot echipei antrenate de Nelu Donca. Pe un contraatac rapid, Sportul Botiz a mai lovit o dată, Cristian Roșca închizând tabela la 2-5 și completându-și hat-trick-ul.Succesul îi aduce pe cei din Botiz la doar un punct de liderul Voința Lazuri, relansând lupta pentru primul loc în Seria A.Atmosfera a fost una specifică unui derby local, cu mulți spectatori în tribune și susținere puternică pentru ambele echipe. La partidă au fost prezenți și primarii localităților Lazuri și Botiz, fiecare încurajându-și favoriții.Partida a fost arbitrată de brigada formată din Elek Simon, ajutat de Patrick Bathori și Matei Mureșan.Voința Lazuri: Varga Beniamin – Lukacs Szabolcs, Csukat Arnold (cpt.), Barabas Szilard, Katona Sandor – Lakatos Mark, Horvath Mark, Szolosi Fernando – Rezmuves Erik, Pinkovai Roland, Pinczes ZoltanRezerve: David Pușcaș, Kiss David, Demeter Gyorgy, Adam Zsolt, Katona JozsefAntrenor: Fedak CsabaSportul Botiz: Laurențiu Hoban – Călin Turșuc, Alin Negru, Vaida Cristofer, Alex Forgaciu – Lucian Giurgiuman (cpt.), Robert Noțigan, Kiraly Tamas – Darius Ionas, Darian Chifor, Cristian RoșcaRezerve: Aranyos Miklos, Gabriel Borz, Tudorel Țuțuraș, Budai Benjamin, Kosa KristofAntrenor: Nelu DoncaLiga 4 – Seria A | Etapa 10Voința Lazuri – Sportul Botiz 2-5Recolta Dorolț II – Dacia Medieșu Aurit 1-3LPS Satu Mare (Cetate Ardud) – Voința TurțVulturii Santău – Ciumești 2-0Crasna Moftinu Mic – Someșul Oar 1-1Ghenci – Victoria Petrești 6-3Unirea Pișcolt – Recolta Sanislău 4-1Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni 0-1Real Andrid – Kneho Urziceni