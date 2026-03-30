Sportul Botiz câștigă clar și reaprinde lupta pentru primul loc

Sport 30.03.2026 18:19
Liga a 4-a: Derby cu 7 goluri la Lazuri:
Derby-ul etapei din Liga 4 (Seria A), dintre Voința Lazuri , liderul înaintea rundei , și Sportul Botiz, ocupanta locului 3, a oferit un meci spectaculos, cu nu mai puțin de șapte goluri și numeroase momente tensionate.
Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 10, după o fază fixă la care și portarul gazdelor a avut partea sa de vină. La un corner executat de Vaida Cristofer, goalkeeperul celor din Lazuri a strigat „EU”, dar nu a reușit să respingă mingea, iar balonul a ajuns în poartă, după ce l-a lovit în spate pe Alex Forgaciu , creditat cu reușita de 0-1.
Gazdele au reacționat și au restabilit egalitatea prin Pinkovai Roland, masivul atacant central reușind o execuție frumoasă din interiorul careului.
Până la pauză însă, Sportul Botiz a revenit în avantaj. Vaida Cristofer și-a trecut numele pe lista marcatorilor cu o lovitură liberă excelent executată din lateral, mingea oprindu-se sub transversală. Astfel, la cabine s-a intrat cu scorul de 1-2.
În debutul reprizei secunde, Voința Lazuri putea reintra în joc, însă două oportunități importante de egalare au fost irosite. Ratările s-au răzbunat rapid, iar oaspeții au profitat și s-au desprins decisiv. Cristian Roșca a fost omul reprizei, reușind un hat-trick care a dus scorul la 1-4.
Gazdele au mai redus din diferență prin Rezmuves Erik, considerat unul dintre cei mai buni oameni ai echipei din Lazuri, care a punctat dintr-o lovitură liberă pentru 2-4.
Finalul a aparținut însă tot echipei antrenate de Nelu Donca. Pe un contraatac rapid, Sportul Botiz a mai lovit o dată, Cristian Roșca închizând tabela la 2-5 și completându-și hat-trick-ul.
Succesul îi aduce pe cei din Botiz la doar un punct de liderul Voința Lazuri, relansând lupta pentru primul loc în Seria A.
Atmosfera a fost una specifică unui derby local, cu mulți spectatori în tribune și susținere puternică pentru ambele echipe. La partidă au fost prezenți și primarii localităților Lazuri și Botiz, fiecare încurajându-și favoriții.
Partida a fost arbitrată de brigada formată din Elek Simon, ajutat de Patrick Bathori și Matei Mureșan.

Voința Lazuri: Varga Beniamin – Lukacs Szabolcs, Csukat Arnold (cpt.), Barabas Szilard, Katona Sandor – Lakatos Mark, Horvath Mark, Szolosi Fernando – Rezmuves Erik, Pinkovai Roland, Pinczes Zoltan
Rezerve: David Pușcaș, Kiss David, Demeter Gyorgy, Adam Zsolt, Katona Jozsef
Antrenor: Fedak Csaba
 Sportul Botiz: Laurențiu Hoban – Călin Turșuc, Alin Negru, Vaida Cristofer, Alex Forgaciu – Lucian Giurgiuman (cpt.), Robert Noțigan, Kiraly Tamas – Darius Ionas, Darian Chifor, Cristian Roșca
Rezerve: Aranyos Miklos, Gabriel Borz, Tudorel Țuțuraș, Budai Benjamin, Kosa Kristof
Antrenor: Nelu Donca

Rezultatele etapei:
Liga 4 – Seria A | Etapa 10
Voința Lazuri –  Sportul Botiz 2-5
Recolta Dorolț II – Dacia Medieșu Aurit 1-3
LPS Satu Mare (Cetate Ardud) – Voința Turț
Înfrățirea Tarna Mare – Victoria Apa 2-4
Liga 4 – Seria B | Etapa 12 
Vulturii Santău – Ciumești 2-0
Crasna Moftinu Mic – Someșul Oar 1-1
Ghenci – Victoria Petrești 6-3
Unirea Pișcolt – Recolta Sanislău 4-1
Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni 0-1
Real Andrid – Kneho Urziceni
Lucăceni / Berveni – Schwaben Cămin (amânat)
