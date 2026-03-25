Surorile Diószegi au adus medalii de la Budaörs Sport













Judo





Noi rezultate remarcabile au fost obținute de judoka de la CSM Olimpia Satu Mare, Diószegi Dorottya și Diószegi Rebeka, din Nisipeni.

Sportivele pregătite de antrenorul Gergely Attila au urcat duminică pe tatami la cea de-a 15-a ediție a Cupei Budaörs, în Ungatia, unde au concurat în categoriile de vârstă U12 și U15.

Dorottya a dominat categoria +49 kg, câștigând toate cele trei meciuri înainte de limită, prin ippon, devenind astfel cea mai bună din categorie și cucerind pe merit medalia de aur.

Sora sa, Rebeka, a avut un parcurs excelent în cadrul categoriei U15, la -63 kg, ajungând până în finală. Deși a fost învinsă în ultimul act, aceasta a avut o evoluție foarte bună și a urcat pe a doua treaptă a podiumului, revenind acasă cu medalia de argint.















