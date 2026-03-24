Ultimul meci ca junioare: emoție și un nou început în carieră

Final de sezon, dar și final de drum pentru o generație. La CSM Olimpia Satu Mare, ultimele meciuri ale junioarelor nu au însemnat doar victorii pe teren, ci și momente încărcate de emoție, în care tinerele handbaliste au închis un capitol important din viața lor sportivă.



Echipa de junioare I (U18) și-a încheiat campionatul cu o victorie, 37–34 în fața celor de la CSS Zalău, după un meci controlat în mare parte de gazde. Fetele antrenate de Ciprian Mărieș au început puternic, au condus încă din primele minute și, chiar dacă adversarele au revenit temporar în joc, Olimpia a rămas echipa mai sigură pe ea până la final.

Dincolo de rezultat, meciul a avut o încărcătură aparte. Pentru Ana Maria Irimescu, Ștefania Maria Fabiana Peter și Tamás Petra Mónika a fost ultima apariție la nivel de junioare – un moment în care bucuria victoriei s-a împletit cu emoția despărțirii.

„Ați crescut frumos, nu doar ca sportive, ci și ca oameni… drumul nu se oprește aici”, a fost mesajul antrenorului Ciprian Mărieș – un mesaj care spune totul despre ceea ce înseamnă, de fapt, sportul la acest nivel: formare, caracter și speranță.

CSM Olimpia a încheiat sezonul pe locul 4, cu 4 victorii, un egal și 5 înfrângeri – un parcurs echilibrat, dar mai ales o etapă de formare pentru viitor.

La junioare III (U14), echipa a încheiat și ea sezonul cu o victorie, 30–23 în deplasare la KKS Cămin II. După un început echilibrat, fetele din Satu Mare au preluat controlul și au gestionat bine finalul, demonstrând progres și potențial pentru anii care urmează.

În schimb, la junioare II (U16), sezonul continuă. În etapa a 16-a, CSM Olimpia a pierdut pe teren propriu, 28–31, în fața formației KKS Cămin, după un meci în care startul a fost promițător, dar experiența oaspetelor a făcut diferența pe final.

Pentru multe dintre aceste tinere sportive, ziua de 22 martie a însemnat mai mult decât finalul unui sezon. A fost momentul în care au lăsat în urmă anii de junioare și au făcut primul pas spre handbalul de seniori.



Un drum care nu se încheie, ci abia începe.



JUNIOARE I, SERIA E, ETAPA 10 (ULTIMA)

CSM Olimpia Satu Mare – CSS Zalău 37–34 (21–18)

CSM Olimpia: Ana Maria Irimescu, Ariana Alexandra Ionescu (10 goluri), Sonia Precup (3), Teodora Crăciun, Mara Marghitaș (3), Maria Daria Secu, Ștefania Maria Fabiana Peter (2), Maria Fenesan (7), Elena Costin, Patricia Sabina Cherekeș (3), Roberta Bagaian (5), Lavinia Andreicuț (1), Daniela Trif (1), Tamás Petra Mónika (1), Miriam Letiția Bumbuc, Iulia Maria Paicu (1).

JUNIOARE II, SERIA H, ETAPA 16

CSM Olimpia Satu Mare – KKS Cămin 28–31 (13–16)

CSM Olimpia: Elena Costin, Adelina Ioana Rus, Bâlc Henrietta, Sonia Precup, Teodora Crăciun (3 goluri), Iulia Pop (6), Patrisia Stanciu, Sara Maria Șteț (1), Roberta Bagaian (8), Lavinia Andreicuț (3), Adina Elena Ciocotiș (3), Norina Alexandra Bombar (4).

JUNIOARE III, SERIA N, ETAPAT 18 (ULTIMA)

KKS Cămin 2 – CSM Olimpia Satu Mare 23–30 (14–17)

CSM Olimpia: Büte Hilda (3 goluri), Nagy Evelin, Veres Nóra, Reha Luca Amanda, Bartha Szabina Beatrix (14), Cseh Antónia, Geng Boglárka (6), Geng Barbara (1), Molnár Kira Delia, Cseh Melisa, Cseh Vivien, Bákai Andrea Boroka (4), Selmenți Nikoletta, Elek Zsófia (2), Bak Natália Boglárka.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te