Liga a 3-a

Unirea Tășnad, marea surpriză din play-off

- Tășnădenii, fără presiunea promovării, dar hotărâți să încurce calculele favoritelor





Unirea Tășnad este una dintre certitudinile play-off-ului comun al seriilor 7 și 8 din Liga 3, însă pornește la drum dintr-o postură aparte. Nou-promovată și fără un obiectiv declarat de promovare, formația sătmăreană nu resimte presiunea accederii în Liga 2, într-o companie selectă din care fac parte echipe precum SCM Zalău, Minaur Baia Mare sau Sănătatea Cluj din seria a 8-a și Poli Timișoara cu Unirea Alba Iulia din seria a 7-a.

Calificarea în play-off este deja sigură pentru Tășnad, iar ultima etapă din sezonul regular nu mai poate schimba această situație. Formația va câștiga la „masa verde” duelul cu Sticla Turda, echipă retrasă din campionat, însă cele trei puncte nu vor conta în clasamentul pentru play-off.În Seria 8, lucrurile sunt în mare parte lămurite. Sănătatea Cluj, Minaur Baia Mare și Unirea Tășnad sunt deja calificate, în timp ce pentru ultimul loc se mai luptă SCM Zalău și Crișul Sântandrei. Pentru a produce surpriza, Crișul ar avea nevoie de o victorie la cel puțin cinci goluri diferență în duelul direct de la Zalău, scenariu greu de imaginat, mai ales după 4-0 pentru sălăjeni în tur.Tășnadul intră în play-off cu 7 puncte, după rezultatele directe cu celelalte echipe din top. Chiar dacă nu are obiectivul promovării, echipa a demonstrat că poate pune probleme oricui: a câștigat ambele dueluri cu Minaur (5-1 și 2-0), dar a cedat clar în fața liderului Sănătatea Cluj.Clasamentul Seriei 8 înainte de play-off arată astfel: Sănătatea Cluj – 11 puncte, SCM Zalău – 8 puncte, Unirea Tășnad – 7 puncte și Minaur Baia Mare – 7 puncte.În Seria 7, lupta este la fel de intensă. SCM Politehnica Timișoara conduce ierarhia rezultatelor directe cu 13 puncte, urmată de Unirea Alba Iulia (10 puncte), Metalurgistul Cugir (9 puncte) și, cel mai probabil, Viitorul Arad, echipă favorită să prindă ultimul loc de play-off.Privind tabloul general, SCM Politehnica Timișoara și Sănătatea Cluj pornesc cu prima șansă, însă și Unirea Alba Iulia sau SCM Zalău rămân pretendente serioase la promovare.În acest context, Unirea Tășnad pare să aibă rolul outsiderului fără presiune, dar tocmai această libertate o poate transforma într-o echipă periculoasă. Cu puncte deja acumulate și rezultate surprinzătoare în sezonul regular, sătmărenii pot încurca planurile favoritelor și pot influența decisiv lupta pentru Liga 2.Prima clasată din play-off-ul fiecărei serii va promova direct în Liga 2, în timp ce echipele de pe locul secund vor disputa un turneu de baraj pentru ultimul loc disponibilClasament seria 7-81.Poli Timișoara – 13p (9-5) – 62.Sănătatea Cluj – 11p (8-4) – 63.Unirea Alba Iulia – 10p (10-5) – 64.Metalurgistul – 9p (6-10) – 65.SCM Zalău – 8p (7-8) – 66.Unirea Tășnad – 7p (10-9) – 67.Minaur Baia Mare – 7p (7-11) – 68. Viitorul Arad – 3p (5-10) – 6