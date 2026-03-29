Unirea Tășnad și-a aflat programul din play-off!

Liga a 3-a





L primul meci din tur, la Arad, Poli Timișoara vine pe 25 aprilie la Tășnad

Unirea Tășnad a câștigat cu 3-0, la masa verde, meciul cu Sticla Arieșul Turda din ultima etapă a sezonului regular al Seriei a 8-a și e acum cu gândul la meciurile din play off.

Echipa pregătită de Ioan Stelescu și Mihai Sabău și-a asigurat prezența în faza decisivă a campionatului și își pregătește acum strategia pentru duelurile extrem de dificile care urmează. Tășnădenii vor debuta în play-off cu o deplasare la Arad, unde vor întâlni Viitorul.

În lupta pentru promovare, favorita pare a fi Poli Timișoara, însă competiția se anunță echilibrată. Unirea Alba Iulia, SCM Zalău și Minaur Baia Mare sunt formații care pot emite pretenții serioase până la final.

Sistem nou de play-off în Liga 3

În acest sezon, Federația a schimbat formatul competiției. Nu mai există opt grupe de play-off, ci doar patru, formate prin împerecherea seriilor: 1-2, 3-4, 5-6 și 7-8.

Cele patru echipe calificate din fiecare serie au fost repartizate în aceste grupe, iar punctele obținute împotriva adversarelor calificate din propria serie au fost păstrate.

Fiecare echipă va disputa opt etape, în sistem tur-retur, doar cu formațiile din seria pereche.

La final:

Locul 1 din fiecare serie promovează direct în Liga 2 (4 echipe)

Locurile 2 intră într-un baraj (semifinale și finală), iar câștigătoarea obține al cincilea loc promovabil

Semifinalele barajului sunt programate pe 30 mai 2026, iar finala pe 6 iunie 2026.

Parcurs solid în sezonul regular

Unirea Tășnad a încheiat sezonul regular pe locul 3 în Seria a 8-a, cu 46 de puncte, la egalitate cu Sănătatea Cluj și la doar un punct de liderul Minaur Baia Mare.

Rezultatele directe arată însă o echipă capabilă de surprize, cu victorii importante, inclusiv un categoric 5-1 în fața Minaurului.

Cu un lot competitiv și un moral ridicat, Unirea Tășnad speră să fie una dintre revelațiile play-off-ului și să lupte până la capăt pentru un loc în Liga 2.

Play-off Seria 4 Liga 3

1. Ştiinţa Poli Timişoara – 13 puncte

2. Sănătatea Cluj – 11

3. Unirea Alba Iulia – 10

4. Metalurgistul Cugir – 9

5. SCM Zalău – 8

6. Unirea Tăşnad – 7

7. Minaur Baia Mare – 7

8. Viitorul Arad – 3

Meciuri tur play-off Seria 3:

Etapa 1 (4 aprilie 2026, ora 17:00): Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare, Ştiinţa Poli Timişoara – Sănătatea Cluj, Viitorul Arad – Unirea Tăşnad, Metalurgistul Cugir – SCM Zalău

Etapa 2 (10 aprilie 2026, ora 17:00): Minaur Baia Mare – Ştiinţa Poli Timişoara, Sănătatea Cluj – Viitorul Arad, Unirea Tăşnad – Metalurgistul Cugir, SCM Zalău – Unirea Alba Iulia

Etapa 3 (18 aprilie 2026, ora 17:00): Viitorul Arad – Minaur Baia Mare, Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj, Unirea Alba Iulia – Unirea Tăşnad, Ştiinţa Poli Timişoara – SCM Zalău

Etapa 4 (25 aprilie 2026, ora 17:00): Unirea Tăşnad – Ştiinţa Poli Timişoara, SCM Zalău – Viitorul Arad, Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir, Sănătatea Cluj – Unirea Alba Iulia

Seria 8, final sezon regular

1. Minaur Baia Mare 22 15 2 5 46-27 47 puncte

2. Sănătatea Cluj 22 13 7 2 38-13 46

3. Unirea Tăşnad 22 14 4 4 54-23 46

4. SCM Zalău 22 13 5 4 37-18 44

Rezultate meciuri directe:

Minaur – Sănătatea 1-0, 0-0

Minaur – Tășnad 1-5, 0-2

Minaur – Zalău 4-1, 1-3

Sănătatea – Tășnad 4-2, 2-0

Zalău – Sănătatea 1-1, 0-1

Zalău – Tășnad 1-0, 1-1