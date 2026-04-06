Careianul Istvan Kovacs, delegat la „bijuteria" sferturilor din Liga Campionilor

Istvan Kovacs revine în prim-planul fotbalului european, după ce UEFA i-a încredințat unul dintre cele mai tari meciuri din sferturile UEFA Champions League.



Arbitrul din Carei va conduce duelul de gală dintre FC Barcelona și Atlético Madrid, programat miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00, pe Camp Nou.

Este o reconfirmare importantă pentru Kovacs, care ajunge astfel la al șaptelea meci arbitrat în actualul sezon de Liga Campionilor, după ce în ultima perioadă fusese delegat și în Europa League. Arbitrul din Carei a arbitrat ultima oară în Champions League un PSG – Monaco 2-2, un meci din play-off-ul de calificare în optimi.



Brigadă cu „accent” românesc

Centralul va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, fratele său.

În camera VAR se va afla arbitrul german Christian Dingert.



Duel încins, cu antecedente

Partida vine după un derby tensionat în campionatul Spaniei, câștigat de Barcelona cu 2–1 pe terenul madrilenilor, meci marcat de decizii controversate de arbitraj. Oficialii lui Atlético, club antrenat de Diego Simeone, au contestat vehement unele hotărâri luate cu ajutorul VAR.

În acest context, delegarea lui Istvan Kovacs la un asemenea meci confirmă încrederea de care se bucură arbitrul român la cel mai înalt nivel.

Pentru careian, prezența la „blockbuster-ul” din sferturi reprezintă nu doar o nouă bornă importantă în carieră, ci și o validare a statutului său de arbitru de elită în fotbalul european.





