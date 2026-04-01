Fotbal juniori U19





Echipa de juniori U 19 de la CSM Olimpia Satu Mare a reușit o performanță notabilă miercuri după ce a învins la Ghiroda și s-a calificat în semifinalele fazei naționale a Cupei României.

Echipa formată din jucători de la Academia Partium a dominat partida și a condus la pauză prin reușita lui Berindea din minutul 30.După reluare sătmărenii și au dublat avantajul prin Tasi min 71. Bănățenii au dat semne de revenire după reușita lui Bereczki din minutul 75 doar că lucrurile s-au mai liniștit în minutul 80 când Novac a văzut al doilea galben și și-a lăsat echipa în inferioritate. CSM Olimpia a gestionat bine finalul și s-a calificat în careul de ași al competiției la categoria U19.

Au marcat: Bereczki min 75/ Berindea Mateo min 30, Tasi Daniel min 71

Cartonașe galbene: Novac min 63 și 80, Șteța, Bereczki / Zab

Eliminare: Novac min 80.

CSM Olimpia Satu Mare U19: Villi Bence- Rareș Coșar, Mateo Berinde, Dennis Fodor, Daniel Tasi, Rareș Moldovan, Zob Zsombor, Raul Rebic, Erik Hrițiu, Ștefan Torz, Nicolae Câmpan.Rezerve: Riccardo Popa, Lorand Pop, Denis Sopoian, Denis Maxineanu, Dragoș Pașcu, Beniamin Dobie, Luca Botca.

Rezultate sferturi:

LPS Suceava- Oțelul Galați 4-0

CSM Slatina- LPS HD Clinceni 4-1

Interstar Sibiu- Unirea Bascov 4-1

CSC Ghiroda și Giarmata VII- CSM Olimpia Satu Mare 1-2



