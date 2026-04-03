Doar o floricică de primăvară

În Caricatura de săptămâna trecută am parcurs programul reprezentativelor masculine din fotbalul românesc. Firesc este acum să vă redau „ce și cum” s-a încheiat această campanie din anotimpul verde crud. O caracteristică cvasi generală ar fi dezamăgirea. Gustul amar persistă și după singurul obiectiv împlinit, cel al mânjilor lui Ion Marin.

Despre naționala mare n-are rost să vă mai povestesc. S-au scris atâtea... Poate doar că l-aș prefera pe „Moțul” la cârma noii reprezentative. Mi-e frică de o „trump”elizare (scuzați licența) sub comanda lui Hagi. La sub 21 de ani, chiar dacă s-au obținut două victorii, 1-0 la Priscina (Kosovo) și 3-0 la Târgoviște cu San Marino, ne mai trebuiesc cel puțin două victorii din ultimele trei jocuri dintre care una obligatoriu cu Finlanda la cel puțin trei goluri diferență. Greu, nu?

La sub 20 de ani înfrângeri pe linie: 0-1 acasă cu Polonia și 1-3 la Vevey în Elveția. La sub 19 ani debutul dezastruos cu Kazahstan (0-2 la Voluntari) ne-a scos din competiție. Cele două egaluri, cu Irlanda de Nord (0-0) la Clinceni și cu câștigătoarea turneului, Ucraina (1-1 la Voluntari), nu ne-au adus decât ultimul loc în condițiile în care noi am organizat turneul. Burleanule! Cine-și asuma chestiile astea?

Cum spuneam, cei de la sub 18 ani conduși de Ion Marin, au obținut primul loc și o calificare pe ultima sută de metri, în finalul partidei cu Elveția, datorită golaverajului. Am pătruns astfel între echipele ce vor face parte din prima grupă valorica, cea în care se vor desemna participantele la turneul final Euro 2027. Rezultatele noastre: 3-1 cu Andorra, unsprezece-zero(!) cu Liechtenstein și, așa cum am amintit, 2-2 cu Elveția. Victoria cu germanofonii este cea mai detașată obținută de vreo reprezentativă a României de când s-a adus fotbalul la noi în țară.

O traiectorie frumoasă, dar fără îndeplinirea obiectivului, au avut și cei sub 17 ani în lotul cărora s-a aflat, așa cum v-a descris și colegul Florin Mureșan, un produs sătmărean. Este vorba de Darius Bota (actualmente la Miercurea Ciuc) care a jucat în toate cele trei meciuri (România - Islanda 5-2 cu gol și pasă de gol, România - Portugalia 1-0 și Italia - România 2-1). De menționat că turneul s-a desfășurat în Italia.

Și-acum să revenim la campionatul nostru. Cel în care, după două etape, nu s-a înregistrat nici un scor egal în „Grupa campionat” și câte un egal de etapă în „Grupa retrogradare”. Diferența crasă dintre cele două etape este dată de numărul de goluri marcate. Dacă în prima s-au înscris 26 de goluri, în a doua doar jumătate.

Rapid - „U” (duminică, ora 20,30) Derbiul etapei. Din nou mă tem. Din nou vine pe Giulești o echipă cu antrenor cu trecut rapidist. De fapt dintre echipele ce luptă pentru titlu doar Dinamo și Craiova nu corespund din acest punct de vedere. Totuși Bergodi pacă nu este la fel de „vișiniu” precum Pancone sau Bogdan Andone, ambii campioni cu Rapid;

Craiova - CFR (luni, ora 20,30) Un alt meci așteptat cu sufletul la gură. Cu griji și speranțe de ambele părți. Mi-aș dori un egal, dar cică nu-i la modă. Meciul de închidere al etapei va stabili și liderul la jumătatea turului;

Pitești - Dinamo (sâmbătă, ora 19,30) Singura echipă fără victorie de până acum în play-off este Dinamo. Nu cred că urmașii lui Dobrin le vor întinde un covor presărat cu ciolane roșii. Cine pierde râmâne de căruță. La egal se popresc ambele;

Botoșani - FCSB (vineri, ora 20,30) Cel mai interesant meci din „Grupa retrogradare”. Oare petardele din meciul cu Slovacia (Bârligea și Tănase) și-au revenit? Doar Miculescu a dat satisfacție la Bratislava dintre FCSB-iști, dar a fost folosit prea puțin. Nu văd nici un motiv pentru care bucureștenii nu s-ar întoarce cu toate cele trei puncte din nordul Moldovei. Poate infatuarea...!?

Constanța - Slobozia (duminică, ora 17,30) Meciul vendetelor. Ura celor două față de injustiția din fotbalul românesc nu le dă dreptul să creadă că meritau un loc mai bun sub soare. Mai ales când se uită doar în grădina altuia fără să curețe propriile vreascuri din ograda nemăturată. Cum o fi Farul fără Hagi?

Arad - Metaloglobus (duminică, ora 15) Niște bucureșteni revigorați de meticulosul Florin Bratu i-ar putea încurca pe Mihalcea și ai lui. Dar parcă totuși, valoarea este de partea textiliștilor. Și istoricul;

Ploiești - Miercurea Ciuc (luni, ora 17,30) Cel mai interesant lucru la acest meci este dacă va fi Stoichiță în tribune. După ce scatoalce verbale i-a trântit Zicu săptămâna asta s-ar putea să se fi rușinat președintele comisiei tehnice din cadrul FRF. Sau nu?

Galați - Sibiu (sâmbătă, ora 15) Cenușăreasa etapei. Gazdele și prahovenii sunt singurele echipe fără punct în play-out. Oaspeții dau semne de dezmorțeală. Merg pe mâna sașilor la acest meci.

Opriți războaiele!