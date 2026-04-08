Fotbal înainte de Paște: CSM Olimpia joacă la Bacău!

Sport 08.04.2026 17:52
Liga a 2-a
- Galben-albaștrii speră să se întoarcă cu un rezultat pozitiv din Moldova

Etapa programată înaintea Paștelui orthodox și Greco-catolic  aduce un program comprimat în ligile inferioare, cu majoritatea meciurilor stabilite pentru ziua de vineri, 10 aprilie 2026. Decizia vine în contextul în care sărbătoarea pascală este celebrată duminică, 12 aprilie.

Atât în Liga 2, cât și în Liga 3, etapele din play-off și play-out se vor disputa cu două zile mai devreme decât în mod obișnuit, oferind un maraton fotbalistic într-o singură zi.

CSM Olimpia Satu Mare, deplasare dificilă la Bacău
În cadrul etapei a 3-a din play-out-ul Ligii 2, CSM Olimpia Satu Mare joacă vineri, de la ora 11:00, în deplasare contra celor de la FC Bacău. Partida contează pentru Grupa B și se anunță una importantă în economia clasamentului, în condițiile în care fiecare punct poate face diferența în lupta pentru menținere. Delegația echipei a pornit de miercuri spre Bacău iar staff-ul tehnic spear să găsească formula câștigătoare așa cum s-a întâmplat sâmbătă în runda a 2-a a play out-ului când CSM Olimpia s-a impus acasă în fața CSC Dumbrăvița.
    De asemenea sătmărenii vor sta cu ochii și pe duelul din Banat dintre Dumbrăvița și Șelimbăr de unde ideală ar fi o victorie a gazdelor pentru a ține echipa sibiană mai aproape de CSM Olimpia în clasament.

Program complet – Liga 2
Play-off – etapa a 3-a
Vineri, 10 aprilie 2026
13:30 – Chindia Târgoviște – FC Bihor Oradea
16:00 – FC Voluntari – Corvinul Hunedoara
Sâmbătă, 11 aprilie 2026
12:30 – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Steaua București
Play-out – etapa a 3-a
Grupa A (ora 11:00)
CSM Slatina – Ceahlăul Piatra Neamț
Gloria Bistrița – Dinamo București
Politehnica Iași – ASA Târgu Mureș
Metalul Buzău – Câmpulung Muscel

Grupa B (ora 11:00)
CSC Dumbrăvița – CSC Șelimbăr
Concordia Chiajna – CS Tunari
CS Afumați – ACSM Reșița
FC Bacău – CSM Olimpia Satu Mare
Liga 3, totul într-o singură zi
Și în Liga 3 programul este concentrat vineri, 10 aprilie, când sunt programate toate meciurile etapei a 2-a din play-off și play-out. Ora oficială de start pentru aceste jocuri este 17:00.
În play off-ul seriei a 4-a, Unirea Tășnad joacă acasă cu Metalurgistul Cugirî n vreme ce în play out, SC Olimpia MCMXXI e în căutarea unui rezultat pozitiv, pe stadionul Someșul din Satu Mare, în duelul cu Lotus Felix.
