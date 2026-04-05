Liga a 2-a: CSM Olimpia - CSC Dumbrăvița 3-2 ( 1-0)





Meci de totul sau nimic, sâmbătă, pentru CSM Olimpia în runda a doua a play out-ului Ligii a 2-a.

Cu noul director sportiv , Cristi Pustai autoexilat la tribuna a 2-a, sătmărenii aveau doar șansa victoriei pentru a mai spera la menținerea în eșalonului doi. Iar într-un astfel de meci , cu presiune uriașă, CSM Olimpia Satu Mare a smuls o victorie dramatică, 3–2 cu CSC Dumbrăvița, grație unui eurogol semnat de Mircea Donca în prelungiri. Un succes care ține aprinsă speranța salvării de la retrogradare și care poate deveni un moment de cotitură în acest play-out.Mai ales că și principalele contracandidate la evitarea retrogradării, Tunari și Șelimbăr au pierdut chiar pe propriul teren.

Final incandescent și un gol de poveste

Meciul din etapa a doua a play-out-ului Ligii a 2-a, Grupa B, a avut de toate: start exploziv, reveniri succesive, tensiune și un deznodământ spectaculos.

Gazdele au lovit rapid. În minutul 3, Marius Hosu a profitat de o ezitare în defensiva timișenilor și a deschis scorul, confirmând planul clar al sătmărenilor: agresivitate și verticalitate încă din primele momente. Același Hosu avea să fie omul primei reprize, în care Olimpia a controlat momentele importante, chiar dacă Dumbrăvița a echilibrat posesia. Și a dominat la capitolul lovituri de la colțul terenului.

După pauză, jocul s-a transformat într-un adevărat schimb de lovituri. Radu Ciurel a egalat în minutul 58, dar răspunsul gazdelor a venit imediat: Hosu a reușit dubla, readucând avantajul după doar trei minute. A urmat însă penalty-ul transformat de Alin Șeroni, care a făcut 2–2 și a amplificat tensiunea finalului.

Pe măsură ce timpul se scurgea, presiunea devenea sufocantă pentru o echipă a Olimpiei obligată să câștige. Șansele s-au succedat, dar golul părea să întârzie. Până în minutul 90+2.

Atunci a venit momentul care poate defini sezonul: Mircea Donca a prins un șut perfect de la aproximativ 25 de metri, direct în vinclu , un eurogol care a ridicat stadionul în picioare și a adus o victorie vitală. Ultima replică a oaspeților, o ocazie a lui Popovici la care s-a ridicat și fanionul pentru offside, nu a făcut decât să amplifice dramatismul unei după-amieze memorabile.

Un meci al nervilor și al detaliilor

Dacă Olimpia a câștigat prin determinare și eficiență în momentele-cheie, Dumbrăvița a controlat perioade lungi din joc, dar a plătit scump erorile defensive și, poate, o anumită relaxare.

Antrenorul bănățenilor, sătmăreanul Florin Fabian, a recunoscut după meci:

„Am început practic de la 1-0 pentru ei. Nu cred că au fost mai buni ca noi, dar relaxarea ne-a costat. La golul al treilea nu avem ce comenta...”

De cealaltă parte, succesul a fost trăit ca o gură de oxigen la Satu Mare. Antrenorul Alexandru Botoș a subliniat importanța mentală a victoriei:

„Pentru noi, fiecare meci este ca o finală. Meritul este în totalitate al băieților.”

Eroul zilei, Mircea Donca, a oferit cheia revenirilor repetate:

„Am fost egalați de două ori, dar am crezut mereu că va veni momentul nostru. Este o victorie importantă, dar salvarea este încă departe.”

Speranța renaște la Satu Mare

Victoria o urcă pe CSM Olimpia pe locul 7 în Grupa B și reduce distanța față de zona barajului. Cu cinci etape rămase, fiecare punct devine crucial, iar succesul cu Dumbrăvița ar putea cântări enorm din punct de vedere moral.

Într-un play-out în care presiunea face diferența, sătmărenii au arătat că pot lupta până la ultima fază. Iar dacă vor continua în același ritm, finalul de sezon se anunță deschis.

CSM Olimpia joacă etapa viitoare la FCM Bacău iar pentru CSC Dumbrăvița urmează duelul direct cu CSC Șelimbăr.

Caseta tehnică

Liga 2, play-out, Grupa B, etapa 2

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița 3–2 (1–0)

Marcatori: Marius Hosu (3, 61), Mircea Donca (90+2) / Radu Ciurel (58), Alin Șeroni (73 – penalty)

CSM Olimpia Satu Mare:

Dorian Răilean – Matei Marin, Amine Ghazoini, Paul Copaci, Cătălin Oanea, Mickaël Panos, Mircea Donca, Albert Hofman (46 Cosmin Zamfir), Kristopher Vida (84 Alin Văsălie), Gheorghe Carpa, Marius Hosu (90 Vadim Calugher)

CSC Dumbrăvița:

Miklós Róbert – Panaite, Șeroni, Misarăș (33 Gladun), Ciurel, Sofran, Dussaut (46 Curescu), Bogdan Vasile, Sergiu Popovici, Gondiu (46 Cibi), Buțu (66 Calotă, 84 Hodoșan)

Ca o concluzie, a fost un meci cât un sezon pentru CSM Olimpia. Un gol cât o speranță. Iar lupta pentru salvare rămâne deschisă până la capăt.De partea cealaltă, frustrare maximă la Dumbrăvița care a avut puterea să revină în două rânduri dar s-a văzut învinsă în prelungiri…Așa cum etapa trecută a mai pierdut un punct tot în prelungiri, la Chiajna când bănățenilor li s-a anulat un gol valabil.

Play out, etapa a 2-a

Grupa A

ASA Târgu Mureş – Metalul Buzău 1-4

Măgerușan 90+3 / Milea 13, Dumitrache 25, Moldovan 53, 71

CS Dinamo Bucureşti – Politehnica Iaşi 0-1

Camara 61

Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Gloria Bistrița 0-3

Mogoș 40, Chuwu 60, Olega 71

AFC Câmpulung Muscel – CSM Slatina 0-4

Georgescu 8, Andreș 67, Magyari 87, 90+3

Etapa următoare (10 aprilie): Slatina – Ceahlăul, Bistrița – CS Dinamo, Buzău – Câmpulung, Iași – Tg. Mureș.

Grupa B

ACSM Reşiţa – FC Bacău 1-0

Modan 10

CS Tunari – CS Afumaţi 0-4

Bamba 31, 42 și 90+1, M. Ioniță 87

CSC Şelimbăr – Concordia Chiajna 0-2

Neicuțescu 52, Banu 67

CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăviţa 3-2

Hosu 3, 58, M. Donca 90+3 / Ciurel 55, Șeroni 72

Clasament Play-out seria B

1.CSM Reșița – 39

2.FC Bacău – 36

3.Concordia Chiajna – 33

4.CS Afumați – 33

5.CSC Dumbrăvița – 25

6.CSC 1599 Șelimbăr – 23

7.CSM Olimpia Satu Mare – 17

8. Tunari – 16

Etapa următoare (10 aprilie): Chiajna – Tunari, Afumați – Reșița, Dumbrăvița – Șelimbăr, Bacău – Satu Mare.

Corvinul la prima înfrângere din campionat

Sepsi a dat lovitura și i-a provocat prima înfrângere a sezonului liderului din Liga a 2-a, Corvinul . Covăsnenii s-au impus chiar la Hunedoara și s-au apropiat de prima poziție, la șase puncte… Voluntari a urcat pe trei după succesul de la Oradea iar Steaua e fără drept de promovare dar cu chef de fotbal…

Steaua Bucureşti – Chindia Târgovişte 2-0

Drăghici 38, Rubio 63

Cartonașe roșii: Florea 41, Mboumbouni 73 (ambii de la Chindia)

FC Bihor Oradea – FC Voluntari 0-2

/ Nemec 23, Babic 82

Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-1

/ Haruț 82

Corvinul 56 Sepsi 50 Voluntari 45 Steaua 42 Bihor 39 Chindia 39

Etapa următoare (10-11 aprilie): Chindia – FC Bihor, Voluntari – Corvinul, Sepsi – Steaua.

