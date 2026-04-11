



Echipa de fotbal SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a suferit o nouă înfrângere, vineri după-amiază, pe teren propriu, fiind învinsă cu 1–0 de Lotus Băile Felix, în etapa a 2-a a play-out-ului din Liga a 3-a.

Formația antrenată de Cristi Popa a făcut un meci bun și a ratat ocazii importante dar, din păcate însă punctele au plecat în Bihor iar ai noștri continuă să ocupe ultimul loc în clasament.

Înaintea partidei, jucată în Vinerea Mare, spectatorii au asistat la un moment special: în locul tradiționalei strângeri de mână, cei doi căpitani au ciocnit ouă roșii înainte de alegerea terenului pentru a stabili echipa care va începe jocul.

Unicul gol al meciului a fost marcat de bihoreni în minutul 34, prin Andrei Cherman, reușită care a decis soarta celor trei puncte și a consolidat poziția a treia în clasament pentru Lotus.

Gazdele au încercat să egaleze pe parcursul reprizei secunde, însă nu au reușit să înscrie, consemnând astfel o nouă înfrângere.

Pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare mai sunt patru meciuri până la finalul sezonului, în care trebuie să adune suficiente puncte pentru a evita retrogradarea. Clubul sătmărean ar putea, pentru prima dată în istorie, să-și asigure pe teren menținerea în Liga a 3-a.

În etapa următoare, Olimpia va juca în deplasare, pe terenul celor de la Viitorul Academia de Fotbal Cluj.

LIGA 3, PLAY-OUT, SERIA 8, ETAPA A 2-A

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – Lotus Băile Felix 0–1

ACSC Crișul Sântandrei – CSM Sighetu Marmației 3–0

CS Bihorul Beiuș – ACS Viitorul Cluj 3–0

Clasament: