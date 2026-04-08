Arte marțiale

Nyesti Csaba: ”Sportul poate uni oameni și poate elimina barierele dintre ei”

- Karatéka de la CS Okinawa, în documentarul din Ungaria, „Kék Napsugár”( Rază Albastră)





Sportivii de la CS Okinawa Dojo Satu Mare apar în documentarul „Kék Napsugár” (Rază Albastră), prezentat recent într-o proiecție specială de echipă la Cinematograful Național „Urania” din Budapesta.

Filmul, regizat de Palfai Károly și realizat de My Visual Studio, spune o poveste emoționantă despre prietenie și incluziune. În centrul acțiunii se află Thália, o fetiță diagnosticată cu autism, și Andrea, o tânără cu sindrom Down, a căror întâlnire și legătură specială sunt completate de activitatea sportivă a grupului „Békés Harcosok” ( Luptătorii Păcii) , coordonat de sensei Halász Attila.Documentarul reunește membri ai lotului național de karate adaptat din Ungaria, dar și personalități importante din domeniu, precum Gubacsi Attila, conducătorul taberei HEGYEM Szeretettábor,( Tabăra HEGYEM a Prieteniei) Adámy István și Eric Bortels.Clubul Okinawa din Satu Mare a fost reprezentat de antrenorul Nyesti Csaba și sportivii Nyesti Nóra Tiara, Görbe Edina și Görbe Aliz. Participarea lor la proiect a început anul trecut, în cadrul celei de-a 15-a ediții a taberei HEGYEM, unde sportivii cu nevoi speciale și cei fără dizabilități s-au antrenat împreună.Potrivit lui Nyesti Csaba, apariția în documentar este rezultatul unei munci îndelungate cu copii cu cerințe educaționale speciale.„De ani de zile lucrăm la Satu Mare cu copii diagnosticați cu autism și sindrom Down. Invitația la tabăra HEGYEM a însemnat întâlnirea cu o comunitate care împărtășește aceleași valori ca și noi: acceptarea, perseverența și ideea că fiecare copil își poate găsi locul în sport”, a declarat antrenorul.Acesta a subliniat că experiența din tabără și colaborarea cu „Békés Harcosok” (Luptătorii Păcii) au avut un impact major asupra echipei.„A fost impresionant să văd cât de natural s-au integrat sportivii noștri în acest mediu. Am fost primiți cu multă căldură, iar această experiență ne-a îmbogățit atât profesional, cât și uman”, a adăugat Nyesti Csaba.În opinia sa, unul dintre cele mai importante mesaje ale documentarului este că sportul poate uni oameni și poate elimina barierele dintre ei.Pentru sportivii sătmăreni, proiecția de la Budapesta a fost un moment cu adevărat special, mai ales prin revederea pe marele ecran a momentelor trăite în tabără și a poveștilor emoționante ale protagonistelelor.Coloana sonoră a filmului include piesa „Kék Szív”, interpretată de Rúzsa Magdolna și Szakács Gergő, melodie disponibilă deja online, alături de trailerul oficial al documentarului.