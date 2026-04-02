O sâmbătă plină de fotbal, în județ

- În Elite avem parte de meciuri atractive la Dorolț, Negrești Oaș și Odoreu





AJF Satu Mare a programat toate meciurile etapelor din campionatele județene, Liga a 4-a Elite, Liga a 4-a și Liga a 5-a pentru sâmbătă , 04 aprilie țânând să respecte sărbătoarea Paștelui Catolic și respectiv Duminica Floriilor la ortodocși și Greco-catolici și să lase ziua de duminică fără evenimente fotbalistice.



Astfel sâmbătă la prânz, în Elite avem parte de meciuri interesante la Odoreu, Negrești Oaș și Dorolț.

Someșul Odoreu va încerca să încurce și liderul , Oașul după ce tapa trecută a produs surpriza și a învins vicecampioana, Oașul.

La Dorolț, Recolta caută victoria în fața juniorilor U19 de la CSM II Olimpia. Juniori care vin după o calificare în semifinalele fazei naționale a Cupei României la categoria lor de vârstă. Meciul se joacă la concurență cu partida seniorilor de la CSM Olimpia care întâlnesc de la ora 11 pe CSC Dumbrăvița în Liga a 2-a.

La Negrești, Oașul va încerca să rămână în cursa de urmărire a primelor două clasate și să învingă CSM Victoria Carei.

Iată programul meciurilor:



Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM

Etapa a 13-a (retur)

Sâmbătă, 4 aprilie:

Recolta Dorolț – CSM Olimpia Satu Mare II (U19)

Ora 12:00 (seniori)

Someșul Odoreu – Talna Orașu Nou

Ora 10:00 (juniori) / 12:00 (seniori)

Unirea Tășnad II / Decebal – Turul Micula

Ora 10:00 (juniori) / 12:00 (seniori)

Oașul 1969 – CSM Victoria Carei

Ora 13:00 (juniori) / 15:00 (seniori)

Liga a IV-a – Seria A

Etapa a 11-a

Sâmbătă, 4 aprilie:

Voința Turț – Voința Lazuri Ora 15:00

Sportul Botiz – Recolta Dorolț II Dara Ora 12:00

Dacia Medieșu Aurit – Înfrățirea Tarna Mare Ora 12:00

Victoria Apa – Cetate 800 Ardud (amânat)

Liga a IV-a – Seria B

Etapa a 13-a

Sâmbătă, 4 aprilie:

Kneho Urziceni – Vulturii Santău Ora 12:00

Frohlich Foieni – Real Andrid Ora 12:00 (juniori) / 14:00 (seniori)

Recolta Sanislău – Fortuna Căpleni Ora 12:00

Victoria Petrești – Unirea Pişcolt Ora 14:30

Schwaben Kalmandi Cămin – Ghenci 2006 Ora 12:00

Ciumești – Crasna Moftinu Mic Ora 12:00

Someșul Oar – Viitorul Lucăceni / Berveni (amânat)

Liga a V-a

Etapa a 12-a (Paște catolic)

Sâmbătă, 4 aprilie:

Voința Babța – Dacia Supur Ora 15:00

Cetate 800 Ardud – Diferit Satu Mare Ora 12:00

Olimpia Domănești – Viitorul Viile Satu Mare Ora 15:00

Il Calcio Satu Mare – Prietenia Crucişor Ora 18:00

Platanul Marna – Voința Lazuri II Bercu (amânat)

Juniori republicani CN (U15/U16)

CSM Olimpia Satu Mare – Evolution Cluj Sâmbătă, ora 12:00 / 14:00 (Partium)

Fotbal feminin U15

LPS Satu Mare – Daliana Carei Sâmbătă, ora 16:00 (Dinamo)



