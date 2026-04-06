AJF Satu Mare

Recolta Dorolț, noul lider în Liga 4 Elite

- Someșul Odoreu produce o nouă surpriză și ține în șah pe Talna Orașu Nou





Recolta Dorolț a urcat pe primul loc în Liga 4 Elite după victoria clară, 4–0, cu CSM Olimpia II Satu Mare, profitând de remiza surprinzătoare a fostului lider, Talna Orașu Nou.

Meci amânat: Unirea Tășnad II / Decebal – Turul Micula









Formația pregătită de antrenorul Sorin Marian s-a impus cu 4–0 în fața celor de la CSM Olimpia II Satu Mare, într-un meci dominat clar de Recolta. A fost și o revanșă luată după eșecul din tur, 0-3 de pe terenul Academiei Partium în fața satelitului celor de la CSM Olimpia.A fost o partidă arbitrată fără probleme de divizionarul Lunca Dragoș.Etapa următoare este programat derby-ul campionatului, la Orașu Nou , Talna va întâlni pe Recolta Dorolț.La Negrești Oaș, Oașul a învins fără emoții pe CSM Victoria Carei și pare că a trecut peste amărăciunea eșecului de la Odoreu din etapa trecută.Meci tensionat cu trei eliminați și o nouă surpriză la OdoreuTalna Orașu Nou a pierdut puncte importante în deplasarea de la Someșul Odoreu, într-un meci încheiat 1–1, cu ambele goluri înscrise din penalty. Alexandru Mărieș a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 30, iar Roger Kecskés a egalat în partea secundă.Au fost momente tensionate în acest meci în care centralul Ciprian Rebegea a eliminat câte un jucător din fiecare tabără după o altercație pe teren, în minutul 70 între Urs Milian de la Talna și James Purcell. Oaspeții au terminat meciul în nouă jucători după ce veteranul Demian Marian a fost și el eliminat după ce a văzut în minutul 90+2 al doilea cartonaș galben.La finalul partidei, cei de la Someșul Odoreu au transmis un mesaj puternic pe pagina oficială, subliniind spiritul echipei: „nu am obținut o victorie, dar am câștigat respectul, încrederea și mândria de a fi o echipă adevărată”, după un meci în care au „luptat până la capăt” în fața uneia dintre pretendentele la titlu.Gazdele au evidențiat unitatea și ambiția unei formații nou promovate, dar care „poate privi de la egal la egal pe oricine”, mulțumindu-le totodată suporterilor pentru susținerea constantă.Someșul Odoreu confirm astfel forma bună arătată în această primăvară , după Victoria cu Oașul din etapa trecută urmând acum remiza cu principala candidate la titlu, Talna Oarșu Nou.Someșul Odoreu: Alex Cadar- Barazso. Purcell, Sylla, David R., Kecskes, Turbuț, Varga, R. Cadar, Pereira, Ardelean. Rezerve: Mike, Ferezes, Cubaș, Vaida, Fox, Moussa, Dora Marius. Antrenor: Lucian Robotin.Talna Orașu Nou: Dobradi-Urs, Haitas, Costea, Demian, Cireap, Mărieș, Fedorca, Exploit, Suveg, Palinciac. Rezerve: Miclea, Lauruc, Negreanu, Stef, Balla, Boroș, Mizsei. Antrenor Iosif Dioszegi.Liga 4 Elite Dendiarom – Etapa a 13-aRecolta Dorolț – CSM Olimpia II Satu Mare (U19) 4–0 (2–0)Au marcat: Gulya Richárd (min. 6), Raul Raț (min. 35, 80), Adrian Varga (min. 65)Someșul Odoreu – Talna Orașu Nou 1–1 (0–1)Au marcat: Kecskés Roger, respectiv Alex MărieșOașul 1969 Negrești-Oaș – Victoria Carei 4–1 (1–0)Au marcat: Noah Johannes (min. 13, 70), Bogdan Jeller (min. 58, 84), respectiv Raul Koter (min. 72)1.Recolta Dorolț – 13 jocuri, 30 puncte (31–15)2.Talna Orașu Nou – 12 jocuri, 29 puncte (46–18)3.Oașul 1969 Negrești-Oaș – 13 jocuri, 19 puncte (43–33)4.Victoria Carei – 13 jocuri, 15 puncte (23–32)5.Someșul Odoreu – 13 jocuri, 14 puncte (16–21)6.CSM Olimpia II Satu Mare – 12 jocuri, 14 puncte (24–30)7.Turul Micula – 12 jocuri, 14 puncte (23–31)8. Unirea Tășnad II – 12 jocuri, 7 puncte (15–41)