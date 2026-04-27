Revanșa Recoltei…

Recolta Dorolț a dat lovitura duminică după amiază pe terenul liderului și și-a luat astfel revanșa după înfrângerea de la începutul lunii, 0-2 de la Orașu Nou din sezonul regulat. Echipa lui Sorin Marian s-a impus cu 3-2 după un meci cu un final de infarct…Și astfel distanța dintre lider, Talna și principala urmăritoare, Recolta s-a redus la doar trei puncta…





Așa cum era de așteptat, derby-ul etapei a doua din play-off a fost unul echilibrat. La pauză s-a intrat cu scorul de 1–1, însă gazdele au început mai bine repriza secundă și au trecut în avantaj, 2–1. Finalul de meci a fost însă dramatic: echipa antrenată de Marian Sorin a reușit să întoarcă rezultatul în doar două minute, impunându-se cu 3–2 și plecând acasă cu toate cele trei puncte.

Pe locul al treilea în clasament a urcat Turul Micula, singura echipă cu punctaj maxim în play-off, după victoria clară, la trei goluri diferență, pe terenul celor de la Someșul Odoreu.

Performanța celor de la Micula a fost favorizată și de absența din poarta Odoreului a titularului, Alex Cadar dar și de vântul puternic de la ora meciului…

Oașul continua să dezamăgească…Oșenii au pierdut și pe terenul ultimei clasate. Unirea II Tășnad Decebal s-a impus datorită celor patru goluri marcate de Barth Kevin. Oaspeții au condus de două ori, 1–0 și 2–1, iar în minutul 82 au egalat la 3–3, însă Barth a punctat din nou pe final, stabilind scorul final la 4–3.



Rezultatele etapei a 2-a – Play-off Liga 4 Elite Dendiarom

Someșul Odoreu – Turul Micula 0–3 (0–3)

Marcatori: Mariș Matioc (8), Thomas Fereki (15), Denis Batin (42)

Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț 2–3 (1–1)

Marcatori: Florin Palinceac (15), Balla Henrich (49), respectiv Lakatos Tibor (26), Gulya Richárd (78), Raul Raț (80)

Unirea Tășnad II / Decebal – Oașul 1969 Negrești Oaș 4–3 (1–2)

Marcatori: Barth Kevin (31, 61, 81, 88), respectiv Bogdan Jeler (7, 38), Noah Yohannes (82)

Meci amânat:

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Victoria Carei

Clasament (după 2 etape de play-off)

1.Talna Orașu Nou – 36 pct (4–5)

2.Recolta Dorolț – 33 pct (5–5)

3.Turul Micula – 23 pct (6–2)

4.Oașul 1969 Negrești Oaș – 22 pct (5–4)

5.Someșul Odoreu – 20 pct (1–3)

6.Victoria Carei – 16 pct (2–2)

7. CSM Olimpia Satu Mare II – 14 pct (0–2)

8.Unirea Tășnad II Decebal – 13 pct (4–4)





