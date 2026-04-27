Revanșa Recoltei…

Sport 27.04.2026 18:42
Recolta Dorolț a dat lovitura duminică după amiază pe terenul liderului și și-a luat astfel revanșa după înfrângerea de la începutul lunii, 0-2 de la Orașu Nou din sezonul regulat. Echipa lui Sorin Marian s-a impus cu 3-2 după un meci cu un final de infarct…Și astfel distanța dintre lider, Talna și principala urmăritoare, Recolta s-a redus la doar trei puncta…    


Așa cum era de așteptat, derby-ul etapei a doua din play-off a fost unul echilibrat. La pauză s-a intrat cu scorul de 1–1, însă gazdele au început mai bine repriza secundă și au trecut în avantaj, 2–1. Finalul de meci a fost însă dramatic: echipa antrenată de Marian Sorin a reușit să întoarcă rezultatul în doar două minute, impunându-se cu 3–2 și plecând acasă cu toate cele trei puncte.
Pe locul al treilea în clasament a urcat Turul Micula, singura echipă cu punctaj maxim în play-off, după victoria clară, la trei goluri diferență, pe terenul celor de la Someșul Odoreu.
    Performanța celor de la Micula a fost favorizată și de absența din poarta Odoreului a titularului, Alex Cadar dar și de vântul puternic de la ora meciului…
    Oașul continua să dezamăgească…Oșenii au pierdut și pe terenul ultimei clasate. Unirea II Tășnad Decebal  s-a impus datorită celor patru goluri marcate de Barth Kevin. Oaspeții au condus de două ori, 1–0 și 2–1, iar în minutul 82 au egalat la 3–3, însă Barth a punctat din nou pe final, stabilind scorul final la 4–3.

Rezultatele etapei a 2-a – Play-off Liga 4 Elite Dendiarom
Someșul Odoreu – Turul Micula 0–3 (0–3)
Marcatori: Mariș Matioc (8), Thomas Fereki (15), Denis Batin (42)
Talna Orașu Nou – Recolta Dorolț 2–3 (1–1)
Marcatori: Florin Palinceac (15), Balla Henrich (49), respectiv Lakatos Tibor (26), Gulya Richárd (78), Raul Raț (80)
Unirea Tășnad II / Decebal – Oașul 1969 Negrești Oaș 4–3 (1–2)
Marcatori: Barth Kevin (31, 61, 81, 88), respectiv Bogdan Jeler (7, 38), Noah Yohannes (82)
Meci amânat:
CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Victoria Carei
Clasament (după 2 etape de play-off)
1.Talna Orașu Nou – 36 pct (4–5)
2.Recolta Dorolț – 33 pct (5–5)
3.Turul Micula – 23 pct (6–2)
4.Oașul 1969 Negrești Oaș – 22 pct (5–4)
5.Someșul Odoreu – 20 pct (1–3)
6.Victoria Carei – 16 pct (2–2)
7. CSM Olimpia Satu Mare  II – 14 pct (0–2)
8.Unirea Tășnad II Decebal  – 13 pct (4–4)

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

