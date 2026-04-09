Sătmăreanca Ana Tomșa, locul 31 la Mondialele de la Rio

La Campionatul Mondial de Scrimă Juniori și Cadeți 2026, competiție desfășurată în Rio de Janeiro, tinerii scrimeri români au avut o evoluție solidă în probele de spadă, reușind să depășească faza grupelor și să intre pe tabloul principal.

În concursul feminin de spadă juniori, sătmăreanca Ana Tomșa, legitimată la CS Satu Mare, a încheiat competiția pe locul 31. Parcursul său a fost unul apreciabil: după ce a trecut de britanica Emma Mitzova (15-8) în primul tur, Ana a obținut o victorie dramatică în turul secund, 13-12 cu Yanka Sobus (Canada). Drumul său s-a oprit în șaisprezecimi, unde a fost învinsă de turcoaica Nisan Dincel, scor 6-15.

Un traseu similar a avut și Daria Stănciulescu, care s-a clasat pe locul 32. Aceasta a trecut de Laura Eva Kozma (Ungaria) și Sofia Echeverry (Columbia), înainte de a fi eliminată în aceeași fază a competiției de poloneza Laura Misiak, scor 13-15.

Celelalte sportive din delegația României au obținut următoarele rezultate: Natalia Constantin – locul 45 și Erica Badea – locul 110.

În proba masculină de spadă juniori, Horia Mladin și Ștefan Popa au trecut de grupe, însă au fost eliminați în fazele eliminatorii. Mladin a obținut o victorie clară în primul tur (15-5 cu Juan Jose Gomez Ng), dar a cedat ulterior în fața israelianului Fedor Khaperskiy. Popa a pierdut la limită, 14-15, în primul tur.

La final, Horia Mladin s-a clasat pe locul 122, iar Ștefan Popa pe 132.

Competiția din Brazilia reunește aproape 1.750 de sportivi din peste 70 de țări și reprezintă una dintre cele mai importante platforme de afirmare pentru viitoarele stele ale scrimei mondiale.







