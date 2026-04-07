Start excelent de sezon pentru karateka de la CSM Olimpia Satu Mare

Sportivii de la secția de karate a CSM Olimpia Satu Mare au început cu dreptul noul sezon competițional, reușind să cucerească nu mai puțin de șapte medalii la Cupa Vladimirescu, desfășurată weekendul trecut în localitatea Vladimirescu.



Competiția, organizată sub egida WUKF România, a reprezentat un test important pentru sportivii sătmăreni înaintea unui an competițional încărcat.

Cea mai bună performanță a fost obținută de Iris Pop, care a câștigat medalia de aur la kumite sanbon, categoria sub 55 kg (13 ani). Aceasta și-a completat palmaresul cu o medalie de bronz în proba open, confirmând forma excelentă de început de sezon.

Rezultate notabile au venit și în rândul juniorilor. Mara Sepsi a obținut medalia de argint la kumite sanbon, categoria sub 60 kg (16–17 ani). Tot la această categorie de vârstă, echipa feminină formată din Irina Pop, Keserű Mercédesz și Mara Sepsi a urcat pe a doua treaptă a podiumului în proba de kumite sanbon echipe.

Medalii de bronz au fost câștigate de Raul Ardelean, la categoria 11 ani, sub 150 cm (kumite nihon), Keserű Mercédesz la categoria 16–17 ani, +60 kg (kumite sanbon) și Gabriel Jiboc la categoria 16–17 ani, +65 kg.

Antrenorul Florin Mihali a subliniat importanța acestui concurs pentru evaluarea sportivilor:

„Competiția ne-a arătat unde ne aflăm în acest moment. Urmează o perioadă foarte intensă, iar acest început de sezon și cele șapte medalii ne dau motive de încredere.”

Rezultatele obținute confirmă potențialul echipei din Satu Mare și oferă un start promițător într-un sezon care se anunță plin de provocări.





