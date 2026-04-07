Schimbare de lider în Liga 5

Ugocsa Porumbești urcă pe primul loc

- Pentru noul lider evoluează băieții din Ardud pregătiți de Claudiu Blaga…





Ugocsa Porumbești este noul lider din Liga 5, după victoria clară, 4–1, cu Diferit Satu Mare, profitând de pasul greșit al celor de la Prietenia Crucișor, care au remizat la Satu Mare, 1–1 cu Il Calcio.

Interesant e că desi a câștigat ediția trecută a ligii a 5-a, Ugocea a spus pas în această iarnă iar echipa a fost retrasă initial din campionat. Doar că apoi s-a găsit o variant de a păstra linia de clasament și numele echipei chiar dacă acum pentru Porumbești evoluează a băieții din Ardud antrenați de Claudiu Blaga. De partea cealaltă, Prietenia a pierdut prima poziție după egalul obținut în deplasare.Un episod tensionat s-a petrecut la meciul dintre Voința Băbța și Dacia Supuru de Jos, partidă întreruptă în minutul 85, la scorul de 2–1 pentru gazde. Oaspeții au contestat o fază controversată, susținând că mingea ar fi depășit linia porții, însă arbitrii au lăsat jocul să continue. Nemulțumiți, jucătorii oaspeți au părăsit terenul.Gestul nesportiv va ajunge pe masa Comisiei de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, iar cel mai probabil partida va fi omologată cu 3–0 în favoarea gazdelor.Liga 5 – etapa a 12-aVoința Băbța – Dacia Supuru de Jos 2–1 (meci întrerupt în min. 85)Ugocsa Porumbești – Diferit Satu Mare 4–1Olimpia Domănești – Viitorul Viile Satu Mare 0–3Il Calcio Satu Mare – Prietenia Crucișor1–1Meci amânat:Platanul Marna Nouă – Voința Lazuri IIClasament (top 3):1.Ugocsa Porumbești – 23 p2.Prietenia Borlești – 22 p3.Viitorul Viile Satu Mare – 20 p