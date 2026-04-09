Unirea Tășnad și SC Olimpia MCMXXI joacă acasă, în Vinerea Mare

Echipele din județul Satu Mare au parte de meciuri importante în etapa a doua din Liga 3, atât în play-off, cât și în play-out chiar în Vinerea Mare.

În play-off-ul Seriei 10, Unirea Tășnad primește vizita celor de la Metalurgistul Cugir, după un debut excelent, victoria cu 2-1 pe terenul celor de la Viitorul Arad. De cealaltă parte, oaspeții vin după remiza 1-1 cu SCM Zalău. Cele două formații sunt la egalitate de puncte (10), ceea ce anunță un duel echilibrat.

În play-out, Olimpia MCMXXI Satu Mare joacă pe teren propriu cu Lotus Băile Felix, într-un meci dificil pentru gazde. Sătmărenii vin după un eșec dur, 1-5 la CSM Sighetu Marmației, în timp ce oaspeții au remizat 2-2 cu Bihorul Beiuș și pornesc favoriți, având un bilanț net superior în întâlnirile directe.

Ambele partide se dispută de la ora 17:00, în condiții meteo bune, iar suporterii așteaptă evoluții solide din partea echipelor sătmărene.

Programul etapei a 2-aplay off: Vineri, 10 aprilie, ora 17.00 Minaur Baia Mare – Politehnica Timișoara Sănătatea Servicii Publice – ACS Viitorul Arad Unirea Tăşnad – Metalurgistul Cugir SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia

Programul etapei a doua din playout Vineri, 10 aprilie, ora 17.00 Crişul Sântandrei – CSM Sighetu Marmaţiei Olimpia MCMXXI Satu Mare – Lotus Băile Felix Bihorul Beiuş – Viitorul Cluj





