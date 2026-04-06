Victorii pentru Lazuri și Foieni Sport •

Nu s-au produs modificări în fruntea celor două serii din Liga 4, după ce liderii Voința Lazuri și Fröhlich Foieni și-au câștigat meciurile din weekend.

În Seria A, Voința Lazuri s-a impus fără probleme în deplasare, 4–1 cu Voința Turț, și își păstrează poziția de lider. Cea mai clară victorie a etapei a fost realizată de Sportul Botiz, care a surclasat cu 11–0 formația Recolta II Dorolț/Dara, rezultat ce a urcat echipa pe locul secund al clasamentului.

Tot în această serie, Dacia Medieșu Aurit a câștigat la „masa verde”, 3–0 cu Înfrățirea Tarna Mare, iar partida dintre Victoria Apa și Cetate Ardud a fost amânată.

Liga 4, Seria A – etapa a 11-a

Voința Turț – Voința Lazuri 1–4

Sportul Botiz – Recolta II Dorolț 11–0

Dacia Medieșu Aurit – Înfrățirea Tarna Mare 3–0 (neprezentare)

Victoria Apa – Cetate Ardud (amânat)



Clasament (top 3):

1.Voința Lăzări – 24 p

2.Sportul Botiz – 23 p

3. Victoria Apa – 21 p

În Seria B, Fröhlich Foieni rămâne lider după victoria spectaculoasă, 3–2, în fața celor de la Real Andrid. În schimb, surpriza etapei s-a produs la Sanislău, unde Recolta a învins categoric, 5–1, pe Fortuna Căpleni, rezultat care îi îndepărtează pe oaspeți de primul loc.

Victorii clare au mai obținut Victoria Petrești și Schwaben Cămin, ambele cu 3–0, în timp ce Crasna Moftinu Mic s-a impus cu 2–1 pe terenul celor de la Ciumești.

Liga 4, Seria B – etapa a 13-a

Kneho Căuaș – Vulturii Santău 3–0 (neprezentare)

Fröhlich Foieni – Real Andrid 3–2

Recolta Sanislău – Fortuna Căpleni 5–1

Victoria Petrești – Unirea Pişcolt 3–0

Schwaben Cămin – Ghenci 2006 3–0

Ciumești – Crasna Moftinu Mic 1–2

Someșul Oar – Viitorul Lucăceni (amânat)



Clasament (top 3):

1.Fröhlich Mezőfény – 33 p

2.Fortuna Căpleni – 28 p

3. Recolta Sanislău – 26 p

Lupta pentru primul loc rămâne deschisă în ambele serii, însă liderii își continuă parcursul solid, fără pași greșiți în această etapă.







