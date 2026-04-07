Yakuza Satu Mare, rezultate remarcabile la Campionatul Național Interstiluri

Sportivii clubului ACS Yakuza Satu Mare au avut o evoluție foarte bună la Campionatul Național Interstiluri de Karate, desfășurat în sala sporturilor din Mioveni, sub egida Federația Română de Karate și cu sprijinul autorităților locale.

Ediția din acest an a reunit un număr record de participanți și un nivel competițional ridicat: 780 de sportivi, 76 de cluburi și 31 de echipe și-au testat forțele în diverse stiluri, printre care Shotokan, Shitoryu, Goju-Ryu și Wado-Ryu. Județul Satu Mare a fost reprezentat exclusiv de ACS Yakuza, într-o competiție deosebit de exigentă.

Sportivii clubului nu doar că au făcut față provocării, ci au și urcat pe podium. Teodor Pietrar a obținut locul al doilea la kumite copii, categoria -35 kg, iar Florian Vig a cucerit medalia de bronz la cadeți, categoria -57 kg. Cele două clasări pe podium din acest an reprezintă un progres evident față de ediția precedentă, când clubul a obținut o singură medalie.

Dincolo de rezultate, evoluțiile sportivilor indică un potențial promițător: mai mulți membri ai echipei s-au aflat foarte aproape de podium, confirmând nivelul în creștere al clubului și perspectivele de dezvoltare.

Reprezentanții ACS Yakuza consideră că progresul real se construiește în competiții dificile, unde confruntările cu adversari puternici oferă experiența necesară pentru performanțe viitoare. În acest spirit, activitatea clubului continuă cu analiza atentă a rezultatelor și cu accent pe pregătirea constantă.

Clubul transmite mulțumiri părinților pentru sprijinul permanent, dar și partenerilor care contribuie la obținerea acestor rezultate. Pregătirea sportivilor și participarea la competiție au fost coordonate de instructorul Soós Erik și antrenorul Soós Róbert.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te