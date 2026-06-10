Un accident produs pe strada Prunilor scoate la iveală, încă o dată, fragilitatea disciplinei rutiere în intersecțiile din municipiu

Un moment de neatenție sau, mai grav, o decizie de a ignora un indicator rutier a fost suficient pentru a declanșa un accident cu efecte în lanț, soldat cu rănirea unei persoane și pagube materiale semnificative. Incidentul a avut loc pe 9 iunie, în municipiul Satu Mare, la intersecția străzilor Prunilor și Inăului, și readuce în discuție problema respectării regulilor de circulație în zonele cu vizibilitate și trafic intens.

„STOP” ignorat și efectul de domino

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, un bărbat de 54 de ani din Giorocuta, aflat la volanul unui autoturism care circula pe strada Prunilor, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Stop” la intersecția cu strada Inăului.

Consecința a fost imediată: vehiculul acestuia a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 74 de ani, din municipiul Satu Mare.

Impactul nu s-a oprit însă aici. Mașina șoferului care ar fi ignorat indicatorul a fost proiectată mai departe, lovind și un autoturism parcat în afara părții carosabile.

Victimă transportată la spital

În urma accidentului, conducătorul auto de 74 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Starea acestuia nu a fost detaliată în comunicarea oficială.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor în producerea accidentului.

Intervenția poliției și ancheta în desfășurare

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au intervenit la fața locului imediat după sesizare, la ora 15:12, și au demarat cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

În prezent, ancheta continuă, autoritățile urmărind să stabilească toate detaliile privind dinamica accidentului și responsabilitățile fiecărui participant.