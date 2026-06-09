De DANIELA BLIDERAN DOBRAN — Editorialist corespondent VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Mainz, Germania; traducător independent acreditat de Camera de Comerț și Industrie (IHK); activ în cadrul Kultur- und Sprachmittler e.V., Mainz; manager de proiect;

Există teme care nu suportă zgomot, dar Se cer așezate pe masă cu grijă, cu răbdare, cu responsabilitatea cuvântului bine cântărit, iar una dintre ele este integrarea romilor români din Germania ... nu pentru că ar fi incomodă, ci pentru că e ușor să fie tratată superficial, în lozinci generoase și soluții grăbite.

ÎNTRE APARTENENȚĂ ȘI DEMNITATE, DESPRE DIFERENȚE CARE NU DESPART, DAR CER LUCIDITATE

Europa își rostește valorile cu solemnitate: demnitate, libertate, solidaritate. Aceste idei le-am auzit în plenurile de la Uniunea Europeană, le regăsim în tratate, în programe-cadru, în finanțări multianuale … dar adevărul unei valori nu se verifică în arhitectura juridică, ci în viața celor care stau la periferia ei.





După 2007, anul în care România a devenit stat membru al Uniunii, mii de rromi au ales Germania





Au plecat nu dintr-un impuls exotic, ci dintr-o nevoie concretă de: muncă, școală pentru copii, o șansă la normalitate, iar libertatea de circulație a fost poarta, integrarea s-a dovedit a fi drumul lung, anevoios, adesea fragmentat.





În spațiul public german, formula „Sinti și Roma” apare frecvent, aproape reflex. Dar realitatea din spatele acestei expresii este mai complexă și cere discernământ.





Sinti reprezintă o comunitate romani stabilită de secole în spațiul germanic. Sunt cetățeni germani de generații, recunoscuți oficial ca minoritate națională istorică. Memoria lor colectivă este marcată profund de persecuțiile din perioada nazistă, iar reprezentarea lor instituțională este solidă, articulată, protejată juridic. Problemele lor țin, în principal, de combaterea antigypsismului și de protejarea identității culturale.





Rromii proveniți din România și alte state est-europene au un alt parcurs …





majoritatea sunt migranți recenți. Nu sunt minoritate istorică germană, ci cetățeni europeni care au ales să se stabilească în Germania în căutarea unei stabilități economice și sociale. Vulnerabilitățile lor sunt diferite: nivel redus de educație formală, competențe lingvistice insuficiente, dificultăți de orientare administrativă, precaritate locativă. Ei trăiesc adesea o dublă marginalizare – ca romi și ca est-europeni, dar a uniformiza aceste două realități sub aceeași etichetă administrativă înseamnă a pierde din vedere exact ceea ce contează: contextul.





Politicile publice funcționează atunci când pornesc de la o diagnoză onestă





Un program destinat protejării patrimoniului cultural al unei minorități istorice nu rezolvă automat nevoia de alfabetizare funcțională a unor familii migrante, așa cum o strategie axată pe memorie istorică nu înlocuiește cursurile intensive de limbă germană sau orientarea profesională.









În Germania există organizații care veghează activ la combaterea discriminării și la participarea civică a comunităților romani, precum ”Amaro Drom e.V.” sau ”Landesnetzwerk der Sinti und Roma gegen Antiziganismus NRW e.V.. Ele joacă un rol esențial în menținerea unei vigilențe democratice.





De asemenea, asociația ”Carmen e.V.” dezvoltă proiecte de educație civică și formare; însă chiar și cele mai bine intenționate inițiative pot rata ținta, dacă nu diferențiază între comunitățile istorice și cele migrante recente. Resursele trebuie calibrate în funcție de nevoi reale, nu de formulări comode.





Pentru rromii români, integrarea începe adesea cu lucruri elementare:





alfabetizare, limba germană, consiliere în relația cu instituțiile, orientare profesională. Fără limbă nu există acces la piața muncii, fără muncă stabilă nu există autonomie, iar fără autonomie nu există demnitate.





În acest cadru, dialogul instituțional devine esențial. Întâlnirea coordonată de dl. Dr. Prof. Dan Moraru, dintre ”Otto Benecke Stiftung e.V.” și ”Roeducație e.V.” nu a fost un exercițiu de imagine, ci un demers pragmatic: identificarea concretă a nevoilor comunității rome românești din Renania de Nord–Westfalia și conturarea unor intervenții coerente.





”Otto Benecke Stiftung” are experiență în integrarea tinerilor migranți și a grupurilor vulnerabile, iar investiția în mentorat și educație a demonstrat, de-a lungul anilor, că schimbarea de traiectorie este posibilă atunci când sprijinul este constant, personalizat și evaluat realist în vreme ce ”Roeducație e.V.,” lucrează exact acolo unde fisurile sunt cele mai sensibile: la nivelul încrederii prin programe pentru copii, consiliere parentală și inițiative culturale, . Integrarea nu se produce prin simpla prezență într-un teritoriu. Se construiește prin relații, prin participare, prin asumarea reciprocă a responsabilității.





Un proiect amplu anunțat pentru 2026, centrat pe democrație și viață în demnitate pentru romii din Europa de Est, deschide o perspectivă matură: nu doar incluziune administrativă, ci coeziune reală





Limba vorbită trebuie întrebuințată ca un instrument al libertății, educația ca temelie a autonomiei, apartenența aducând stabilitatea interioară.





Poate că următorul pas logic ar trtebui să fie consolidarea unor proiecte transfrontaliere între România și Germania; pregătirea lingvistică înainte de plecare și schimburile educaționale. Sunt necesare de asemenea rețele de mentorat care să creeze continuitate, nu ruptură, sprijinul articulat al României pentru diaspora, complementar cu eforturile administrațiilor locale și ale asociațiilor germane.





Miza nu este doar integrarea unei comunități, ci credibilitatea unui proiect european





Demnitatea nu se negociază, ci se construiește … iar modul în care Germania și România aleg să colaboreze pentru incluziunea rromilor români spune, în fond, ceva esențial despre felul în care Europa își trăiește propriile valori, nu în declarații, ci în punțile pe care are curajul să le construiască.





Sursă foto: Daniela Blideran





Surse documentare:





https://www.obs-ev.de/service/detail/starke-partnerschaft-mit-dem-rumaenischen-generalkonsulat-in-bonn-und-roeducatie-ev-aus-krefeld





https://www.obs-ev.de/projektarchiv/juroma





https://roeducatie.com/proiecte-activitati/









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