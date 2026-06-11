



Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în colaborare cu Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” – Sucursala Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, organizează sâmbătă, 4 iulie 2026, în Grădina Romei din municipiul Satu Mare, cea de-a IV-a ediție a Zilei Culturale a Romilor din județul Satu Mare.





Evenimentul își propune să aducă în prim-plan bogăția, diversitatea și autenticitatea culturii rome, printr-un program dedicat tradițiilor, muzicii, dansului, gastronomiei și activităților educative pentru copii.





Pe parcursul zilei, publicul este invitat să participe la un concurs de dansuri autentice țigănești, un concurs gastronomic, precum și la programe dedicate celor mici, care vor include teatru de păpuși, activități interactive, culturale și educaționale, dar și un concurs de desen.





Atmosfera de sărbătoare va fi completată de momente artistice susținute de Roli și Orchestra Lăutarii, Zamfir de la Baia Mare, precum și de invitatul special al ediției, Varga Imi.





Manifestarea va avea loc între orele 10:00 și 22:00, în Grădina Romei, iar intrarea publicului este liberă.





Prin organizarea acestui eveniment, instituțiile partenere își reafirmă angajamentul de a susține dialogul intercultural, promovarea patrimoniului cultural al comunității rome și valorificarea tradițiilor care contribuie la identitatea multiculturală a județului Satu Mare.