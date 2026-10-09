



Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului organizează, în perioada 19–22 octombrie 2026, conferințele preoțești de toamnă, cu binecuvântarea și participarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Pentru Protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, întâlnirea este programată joi, 22 octombrie, de la ora 8:00, în Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Carei.

Tema conferințelor va fi „Relația dintre bărbat și femeie. Rolul părinților în familia creștină”. Referatul va fi întocmit de preotul dr. Florin Stan, protopop al Protopopiatului Lăpuș.

Programul va începe luni, 19 octombrie, de la ora 8:00, cu reuniunea preoților din Protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar, în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Șomcuta Mare.

Marți, 20 octombrie, de la ora 8:00, vor participa preoții din Protopopiatele Sighet și Vișeu. Conferința se va desfășura în Centrul Cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației și va fi precedată de Sfânta Liturghie Arhierească, săvârșită în Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiu.

Potrivit programului anunțat de Episcopie, conferințele vor fi precedate de Sfânta Liturghie și slujba de Te-Deum.