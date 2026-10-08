Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează, vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 14.00 , expoziția-concurs de creații plastice „Școala viitorului văzută prin ochii copilului de azi” , eveniment ajuns la cea de-a VI-a ediție și inclus în calendarul concursurilor școlare organizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

Concursul le oferă elevilor din învățământul primar ocazia de a-și imagina, prin desen și culoare, școala de mâine – un spațiu al învățării, al creativității, al tehnologiei, dar mai ales al copilăriei și al visurilor lor.

Lucrările înscrise în concurs surprind, fiecare în felul său, modul în care copiii privesc viitorul educației și demonstrează că imaginația poate deveni un adevărat limbaj al ideilor despre școala pe care și-o doresc.

În cadrul evenimentului vor fi premiați elevii care au obținut premiile I, II și III, precum și mențiuni, creațiile lor fiind reunite într-o expoziție dedicată viziunii celor mai mici dintre participanții la educație asupra școlii viitorului.

Evenimentul se va desfășura în incinta Muzeului Județean Satu Mare, situat pe Bulevardul Vasile Lucaciu nr. 21, etajul II.

La festivitatea de premiere sunt invitați să participe și cadrele didactice din învățământul primar care au îndrumat elevii participanți la concurs.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare apreciază implicarea elevilor și a cadrelor didactice în acest proiect și încurajează inițiativele care oferă copiilor libertatea de a imagina, de a crea și de a vorbi despre școală prin propriul lor limbaj artistic.

Pentru că, uneori, cea mai frumoasă imagine a școlii de mâine este cea pe care un copil o desenează astăzi.