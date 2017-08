Aurelia Fedorca: Femeile au demonstrat că sunt o forță în politică, iar PSD a demonsrat că le respectă

Aurelia Fedorca – președintele PSD Satu Mare, deputatul Ioana Bran – președintele Organizației Județene de Tineret și Manuela Rogoz – președintele Organizației Municipale de Femei Satu Mare au participat în perioada 24-27 august la Școala de vară a femeilor social-democrate. Evenimentul s-a desfășurat la Mamaia și a reunit femei social-democrate din toată țara.

Social-democratele au participat la dezbaterile care au vizat rolul femeii în politică și au discutat pe marginea proiectelor de viitor.

”Au fost trei zile constructive în care am făcut un bilanț a ceea ce femeile au realizat în PSD în acest ultim an și am trasat sarcini clare și proiecte de dezvoltare pentru viitor. Am fost măgulite de cuvintele care ne-au fost adresate de colegii invitați, dar în același timp ne-am asumat responsabilitatea de a face mai mult! Concluziile tuturor au fost că femeile sunt o forță în politică, iar PSD a demonstrat că respectă femeile și puterea lor de a mișca lucrurile pentru ca România să se îndrepte în direcția bună. Îi mulțumesc colegei mele Viorica Dancila – președintele OFSD și colegelor din Constanța care au organizat evenimentul pentru ospitalitate și găzduire!”, a declarat Aurelia Fedorca. La Școala de vară au participat peste 300 de femei care i-au avut printre invitaţi pe liderul partidului, Liviu Dragnea, care a îmbrăcat o ie peste cămaşă, pe secretarul general al PSD Marian Neacșu, dar și pe vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, alături de alți colegi.



Programul reuniunii a cuprins două mari teme de dezbatere: ‘Procesul legislativ în actuala guvernare’ (moderator Florin lordache, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor) şi ‘Unitate în diversitate’ (moderator Viorica Dăncilă, preşedinta OFSD). Vineri de la ora 10.00, lucrările Şcolii Politice de Vară a OFSD au fost deschise de preşedintele filialei judeţene Constanţa a PSD, Felix Stroe. De la ora 11.30, a fost programat vernisajul expoziţiei de pictură ‘Floare de rouă’ – a artistului Paul Surugiu (Fuego) şi prezentarea unei expoziţii de costume populare din cele opt zone etnografice ale României. După-amiază, de la ora 14.00, a avut loc dezbaterea cu tema ‘Unitate in diversitate’.

Sâmbătă, 26 august, de la ora 10.00, a avut loc dezbaterea ‘Femei în politică vis a vis femei în presă’ (moderator – Viorica Dăncilă), iar de la ora 16.00 dezbaterea ‘Solidaritatea între femei’ (moderatori: Alexandru Cumpănaşu, Marius Pieleanu şi Victor Ciutacu). În ultima zi a evenimentului politic au fost stabilite obiectivele şi programul de acţiuni pentru perioadă următoare.

Cristian Stan