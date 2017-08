PREMIERĂ. Vopsele made în Satu Mare! O investiție 100% autohtonă

În timp ce toată lumea așteaptă cu sufletul la gură investitorii străini, există oameni de afaceri sătmăreni care și-au luat destinul în propriile mâini și au decis să investească în economia județului. Vă facem cunoştinţă cu familia Pașca care, indiferent de greutăţi, nu şi-a abandonat județul și ţara. Au investit, au muncit din greu şi au cunoscut succesul pe meleagurile pe care s-au născut. Una dintre aceste investiții este Fabrica de vopsele ”Lebăda” de la Valea Vinului. O investiției sută la sută autohtonă, care produce vopsele în județ, cu angajați sătmăreni!

Aici, formulele vopselelor ”Faur” și ”Elfeinbein” – vopsea premium – sunt proiectate și perfecționate în laboratorul chimic al fabricii și sunt produse cu utilaje de mare performanţă.

Patronul ”Lebăda”, Vasile Pașca, povestește cum a decis să nu mai încurajeze importurile din alte țări, luând decizia de a dezvolta producția chiar în județul Satu Mare. Vasile Pașca a fost deranjat și de faptul că tinerii nu aveau o perspectivă în România, așa că s-a decis să dea o mână de ajutor pieței locale a forței de muncă.

”Am început de jos, am început cu partea de comerț, iar după o perioadă de timp ne-am gândit să facem o investiție în producție, ca să nu fim nevoiți să importăm produsele. Ne gândeam inclusiv la balanța de plăți a României, să dăm de lucru oamenilor noștri, să nu mai plece tinerii afară, ci să rămână să lucreze pentru țara în care trăim. Este primul pas, dar sperăm să putem face și alți pași în viitor, să fim mândri și să putem merge înainte”, a declarat Vasile Pașca. Din păcate, demersul familie Pașca nu a fost lipsit de obstacole. Patriot local convins, Vasile Pașca a vrut să investească în primă fază în comuna natală, respectiv Pișcolt. Dar aici s-a lovit de reticiența autorităților locale. A fost contactat de primarul comunei Valea Vinului, Radu Cristea, care a pus umărul la dezvoltarea fabricii pe ruinele unei foste unități comerciale.

”Noi am vrut să facem această fabrică în satul nostru natal, dar Primăria Pișcolt fiind de o altă coloratură politică nu a fost de acord. În ultimul moment, căci mai aveam două luni și jumătate pentru a putea primi utilajele. Am venit la Valea Vinului, la un primar deosebit, un familist convins și de bună credință, care ne-a pus în legătură cu proprietarii unei foste fabrici din comună. Am venit împreună cu fiul meu Cristian, ne-a plăcut și așa am dat drumul la investiție”, spune Vasile Pașca.

Mai mult decât atât, conducerea Lebăda angajează tineri de perspectivă, tocmai pentru a le oferi o șansă. Dar și pentru a aduce o nouă viziune dezvoltării produselor. Este cazul unui tânăr laborant chimist angajat la Fabrica de vopsele ”Lebăda” din localitatea Valea Vinului, Timea Szilvassy.

Aceasta asigură îmbunătățirea continuă a vopselelor produse la Valea Vinului. Timea vorbește cu mândrie despre faptul că vopselele sunt produse în județul Satu Mare, cu muncitori sătmăreni.

”Eu trebuie să coordonez producția de vopsele lavabile și să verific calitatea finală a vopselei lavabile, precum și a tencuielii decorative pe care noi o fabricăm. În primul rând, vopseaua noastră este produsă în România. Această vopsea este făcută din inimă pentru sătmăreni. Angajații sunt din județul Satu Mare și muncim în fiecare zi ca să asigurăm produse de calitate românească”, a spus Timea Szilvassy. Lebăda produce la fabrica de la Valea Vinului vopsele sub brandul Faur și Elfenbein – vopsea premium! Sunt vopsele lavabile pentru interior și exterior și tencuieli decorative. În gama Faur și Elfeinbein există vopsea lavabilă de interior, exterior și tencuieli decorative.

Toate aceste vopsele sunt produse în fabrica celor de la Lebăda – o investiție sută la sută sătmăreană. Deja, vopseaua „Faur” și ”Elfenbein” sunt cumpărate în Maramureş, Bihor, Timişoara, Arad şi alte centre, ea putând fi comandată la sediul central de pe str. Bariţiu 27 din Satu Mare. Dar mai ales la viitorul showroom al celor de la Lebăda, care va fi inaugurat sâmbătă, 2 septembrie, pe Drum,ul Careiului. Ora va fi anunțată zilele acestea de către reprezentanții societății.