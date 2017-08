Reforma în justiţie nu se poate realiza pe cale amiabilă ?

Deopotrivă Opoziţia şi Majoritatea din Parlamentul României ar trebui să discute pe îndelete, cu maximă seriozitate, responsabilitate şi inteligenţă, despre reforma în Justiţia românească. Se spune că Justiţia din România nu funcţionează încă la standardele europene. Avem parlamentari inteligenţi, cu experienţă, foarte bine pregătiţi din punct de vedere juridic, şi de o parte şi de alta a eşichierului politic. Poporul cu drept de vot i-a ales pe aceşti români să lucreze acolo în Parlamentul României, pentru ca el să-şi vadă împlinite dorinţele de a trăi mai bine. Reprezentanţii partidelor majoritate au dat salarii şi pensii mai bune ! Opoziţia spune că nu e bine, dar nici nu vorbeşte de un orizont de aşteptare, de viziunea lor economică pe termen mediu şi lung. Când vor să dea ei pensii şi salarii mai bune? Peste un an, doi sau peste câteva decenii vor avea parte românii de salarii şi pensii mai bune ? Până se hotărăsc ei…mulţi români vor ajunge probabil „oale şi ulcele”. Da, dar pentru ei sunt bani ! Pentru popor „nu e sustenabilitate”! Nici nu ies în faţa ţării cu proiecte economice serioase, care să confere fonduri băneşti suficiente pentru salarii şi pensii. Ei vin doar cu acuzaţii şi arestări preventive, conform reglementărilor actuale, care trebuie schimbate… ! După încheierea alegerilor, pentru noii parlamentari n-ar trebui să existe altă dorinţă decât aceea de a crea un cadru legislativ modern, pentru ca economia României să „renască din propria-i cenuşă” în mult lăudata Democraţie expansionistă.

Mulţi români nu înţeleg… de ce Parlamentul României, de câteva luni încoace, are o extensie în stradă ? Adică marile probleme, cu care se confruntă acum Justiţia din România, au ajuns să fie scoase pentru dezbatere în stradă, fie ele doar câteva propuneri, sub sloganul: „ Românii apără Justiţia de penali”. Oare am ajuns să fim atât de lipsiţi de inteligenţă încât toată Europa să vadă cât de incapabili suntem noi, românii, pentru că nu reuşim, prin dezbateri pertinente în Parlamentul României, să realizăm o reformă reală în Justiţie ? „Fiinţele inteligente” aservite, culmea alese de popor, care spun că „românii” au ieşit în stradă ( vreo câteva sute reprezintă toţi românii ?) pentru a contracara nişte propuneri de reformă în Justiţie, nu se afişează în faţa Parlamentului sau a poporului cu propunerile sau contraargumentele lor „dezinteresate”… „Lupta” de idei ar trebui să se dea în Parlamentul României şi nu pe străzile Bucureştilor, unde sunt scoase în evidenţă tot felul de speculaţii, preluate, în mod fericit pentru unii, de o parte a presei aservite !

Penibil rămâne faptul că mulţi bucureşteni sau alţi români din alte oraşe ale ţării ies în stradă la miting, dar unii probabil habar n-au despre necesitatea realizării unor posibile schimbări legislative benefice pentru reforma în justiţie. În cadrul unor dezbateri în Parlamentul României, specialiştii în domeniu ar putea analiza propunerile, bune sau rele, venite din partea parlamentarilor indiferent de culoarea politică. Probabil Opoziţiei nu-i plac astfel de abordări ale schimbărilor legislative şi vor să menţină anumite prevederi legale actuale cu ajutorul cărora pot fi transformaţi în „penali” anumiţi politicieni români. Oare unor politicieni nu le convine ca să le fie luate din mână „hăţurile” pârghiilor din Justiţie, fără de care se simt neputincioşi în faţa adversarilor redutabili (de temut ) ai politicii româneşti actuale ? Ş-apoi când se simt copleşiţi, probabil de argumente solide, în ceea ce priveşte necesitatea realizării pe deplin a reformei în Justiţia Românească, ies în stradă să se „plângă” poporului, să intimideze şi să-i denigreze „la greu” pe colegii majoritari din Parlamentul României. Bine, bine, stimaţi „regizori”, responsabili cu organizarea de mitinguri, dar cum rămâne cu… corupţia emoţională din România ?!

Dumitru Ţimerman