VIDEO/FOTO. Averi cheltuite pe nunți în Oaș. Rochie de mireasă care costă cât o mașină

Este sezonul nunţilor şi petrecerilor în Ţara Oașulului unde, de mai bine de o lună, uliţele satelor vuiesc de muzica ceterașilor. Întorşi acasă din Anglia şi din Franţa, oşenii chefuiesc 3 zile şi 3 nopţi şi se fălesc cu banii câştigaţi în străintate. Doar rochiile mireselor, unele încrustate cu sute de cristale Swarovski, cântăresc peste 30 de kilograme şi costă cât o maşină nouă.

Mihai a economisit fiecare bănuţ muncit în construcții iar acum, cu o săptămână înainte de ziua lui de naştere, a vrut să facă pasul cel mare.

Mihai, mire: “Sunt plecat de 12 ani de zile în Anglia. E ok, mă simt că acasă după 12 ani. Suntem îndrăzneţi, vrem să avem, să fim mândri de noi. Am muncit, am strâns, am şi trăit, dar am făcut şi bani.”

Mireasa are 18 ani şi este copleşită de emoţii. Costumul cântăreşte peste 30 de kilograme. Doar mărgelele au 10.

Daniela, mireasă: “Mă simt foarte bine. Mi-e cam cald, dar azi facem o excepție. M-am emoţionat foarte tare cu părinţii lângă mine.”

De la startul sezonului de nunţi în Ţară Oaşului, Mariei Conț i-au trecut prin mâini peste 20 de ţinute de mireasă. Ea croieşte rochiile şi tot ea le îmbracă pe fete. Manopera costă şi câteva mii de euro.

Maria Conț: “Toate trec prin mâinile mele şi vin la mine. Toate mi-s dragi şi am vrut să fie una mai frumoasă ca cealalată. Astea-s pietre Swarovski şi e foarte multă piatră.”

Cât e vara de lungă toată lumea merge la nunţi, botezuri şi cumetrii. Bani au oşenii, aşa că nu se zgârcesc cu darul.

Cristina Feier, localnică: ”În urmă cu o luna am venit din Anglia pentru nunţi. Au fost vreo 11 nunţi şi am fost la 9 şi mai avem 2. Se cheltuiesc mulţi bani.”

Florica Malanca, localnică: “Aista acum l-am făcut nou pentru nuntă asta. La fiecare nuntă îmi fac un costum nou. Dacă n-am avea, nu ne-am face. Am venit în vacanţă şi am venit la nunţi.”

Nicio mireasă din Ţară Oaşului nu iese din casă părintească până nu joacă hora alături de familie, după care îşi întâmpină naşii. În total sunt 10 perechi.

Maria Dubo, mama miresei: “Sunt cam 1000 de persoane.”

Jane este o englezoaică pe care mirii au cunoscut-o în regat unde sunt vecini. Invitată la fericitul eveniment, femeia a fost primită cu drag şi îmbrăcată în portul tradiţional.

Jane Anderson: “Sunt din Londra şi sunt cu vecinii mei. Sunt foarte fericită să particip la nuntă, e minunată. Sunt foarte fericită că sunt aici. Am primit haine tradiţionale. Nunţile sunt importante în Anglia, dar tradiţiile nu sunt la fel.”

Impresionat de fenomenul nunţilor oşeneşti, Remus Tiplea, un fotograf din Ţară Oaşului, a decis să participe la cât mai multe pentru a fotografia miresele, iar minunatele instantanee au făcut imediat înconjurul lumii.

Sursa text și video: stirileprotv.ro