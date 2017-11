Angajări la Ambulanță. Salarii mari. Ce se caută

Posted by: Gazeta Nord Vest

Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare in conformitate cu prevederile Hot.nr.286/2011, cu sediul in loc. Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de:

– asistent medical generalist (P.L.) – pe perioada determinata – Statia Satu Mare

Conditii specifice postului de asistent medical :

diploma de Scoala Sanitara postliceala sau echivalenta de asistent medical generalist ;

vechime in profesia de asistent medical de minim 6 luni ;

Concursul se desfasoara in 12.12.2017 ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare , str.Careiului , nr.26/A si consta in urmatoarele probe :

Probele de concurs sunt:

1)proba scrisa –test grila -in data de 12.12.2017 ,ora 9

2)proba practica –in data de 15.12. 2017 ora 9

3)interviu – in data de 20.12.2017 ora 9

Dosarele se primesc de la data de 21.11.2017 pana la data de 27.11.2017 ora 15,00 la sediul unitatii , Comp. Resurse Umane , contact :0361405621.

Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare , cu sediul in loc. Satu Mare organizeaza in conformitate cu HGR nr.286/2011,art.7,alin.4 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de :

sofer autosanitara II – Statia Satu Mare – perioada nedeterminata

Conditii specifice postului :

– studii medii – diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului ;

– diploma de absolvire a cursului de ambulantier (se respecta prevederile Normei de aplicare a titlului IV din Legea 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii);

– 3 ani vechime ca şofer profesionist

– Permis conducere categoriile B si C

Concursul se desfasoara in 15.12.2017 , ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare , str.Careiului , nr.26/A si consta in urmatoarele probe :

Probele de concurs sunt:

1)proba scrisa –in data de 15.12.2017 ,ora 9

2)proba practica –in data de 20.12.2017 ora 9

3)interviu – in data de 22.12.2017 ora 9

Dosarele se primesc de la data de 21.11.2017 pana la data de 06.12.2017 ora 15,00 la sediul unitatii , Comp. Resurse Umane , contact :0361405621.

Salariul de bază al unui unui angajat la Ambulanță este cuprins între 2.150 de lei și 3.500 de lei. Plus alte sporuri.