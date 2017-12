La Negreşti-Oaş – concert de colinde, imne bizantine şi cântări patriotice : Grupul “Tronos”

Aproape două luni n-am mai scris cuvinte despre frumoasele activităţi educative şi culturale întâmplate în bisericile ortodoxe din judeţ. Lene? Plictiseală? Cred că, înainte de toate, o lehamite de-mi vine uneori să las baltă totul, să le dau naibii şi să plec undeva, unde fariseismul n-ar mai fi chiar la el acasă, unde mai e şi altceva dincolo de interese, dincolo de găşti, de grupuri şi grupuleţe. Cert e că viaţa spirituală, credinţa, este singurul lucru cuminte, care adună oamenii, nu-i dezbină, nu-i împrăştie! Accept soluţia de a ne întâlni la biserică, acolo unde se cuprinde viaţa tuturor. Cred că singurul lucru bine făcut, de care aş putea fi mulţumit, măcar parţial, încercând necesara stare de obiectivitate faţă de propriul scris, rămâne ceea ce scriu acum despre un eveniment de excepţie. Duminică, 3 decembrie, ora 17.00, catedrala din Negreşti – Oaş a reuşit ceva cu totul deosebit. A reuşit să-i transforme pe credincioşii de acolo şi de peste tot, să trăiască aievea momente de înălţare, de trăiri sufleteşti cum rar se poate întâmpla. Noul protopop, preotul devenit drag sufletului meu, preotul Marcel Malanca, în scurtul interviu pentru “Glasul bisericii”, s-a dovedit atât de sincer şi ataşat misiunii pe care o are, încât am rămas şi am făcut totul ca să vă fac părtaşi pe dumneavoastră la un spectacol de colinde cum judeţul acesta n-a mai văzut. Sincer nu s-a mai întâlnit cu un cor de la Patriarhie, Grupul Psaltic “Tronos”, care a ajuns, prin bunăvoinţa PS Iustin şi Prea Fericitului Daniel, să colinde în capitala Ţării Oaşului. Sigur, dimineaţă au fost prezenţi la Sfânta Liturghie, alături de soborul de preoţi, au făcut cunoştinţă cu parte din viaţa satului oşenesc vizitând Muzeul în aer liber al Ţării Oaşului, ca la ora 17.00 să fie aşteptaţi în catedrală de peste 400 de credincioşi, dornici să-i vadă şi să-i audă. Au fost primiţi cu căldură de noul protopop Marcel Malanca, însoţit de părintele protopop Mihai Feher şi de oficialităţi ale Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Am remarcat prezenţa celor 11 măicuţe de la Mănăstirea “Sf. Treime”, cu maica stareţă Ieronima şi măicuţa Anastasia. Concertul de colinde, imne bizantine şi cântări patriotice în mare au fost cunoscute de public, dar interpretarea, melosul bizantin, frumoasele voci începând cu tonul oferit nu de pian, ci de vocile de “bass” ale unui grup de patru corişti, au fost atât de atrăgătoare, încât mulţimea a amuţit! A amuţit până în momentul în care cei 400 de spectatori au fost la unison cu grupul vocal al celor 18 corişti bucureşteni. A fost ceva cu totul înălţător. Remarc frumoasele cuvinte de prezentare, la fiecare parte a concertului, rostite de secretarul Protopopiatului Negreşti, dovedindu-se talentat şi cu o pregătire profesională de toată lauda! În partea I, grupul “Tronos” a prezentat 3-4 imne bizantine închinate “ Naşterii Domnului”, iar timp de 35 de minute ne-au delectat cu colinde cunoscute şi mai puţin cunoscute. Partea a II-a din concert a fost dedicată interpretării câtorva cântece patriotice, la care toată mulţimea a aderat necondiţionat! Sigur, aplauzele au fost pe măsură şi s-a văzut că negreştenii ştiu să aprecieze şi să preţuiască valorile. Dacă ar trebui să notez această prezenţă a Grupului “Tronos” ca activitate a protopopului Marcel Malanca, aş oferi, cinstit, nota zece cu steluţă! Aceeaşi notă aş oferi-o grupului de colindători, de copii îmbrăcaţi în frumoase costume oşeneşti, cu voci cristaline, care sub îndrumarea competentă a cunoscutei artiste Maria Tripon, au interpretat frumoase colinde ce au reprezentat cu cinste grupul “Sânzienele”. Cuvântul de încheiere al Pr. Protopop Marcel Malanca a stârnit aplauze prelungite, iar mulţumirile au fost acceptate chiar prin ropotul de aplauze ale spectatorilor, care împreună cu corurile “Tronos”, “Theologos” şi al copiilor “Sânzienele” au colindat cum în acest judeţ n-a mai colindat nimeni. Am constatat de data aceasta fapte, fapte măreţe, nu vorbe şi dicursuri. Păcat că n-au fost prezenţi conducătorii, aleşii noştri, că… nu le-ar fi stricat! P.S. Şi când te gândeşti că Grupul “Tronos”, format din 60 de corişti, ar fi putut fi prezenţi toţi la Negreşti!

Teodor Curpaş