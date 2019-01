Bogdan Bratiș, un sătmărean, vedetă în Anglia, la Londra

Sătmăreanul Bogdan Bratiș, care după ce a demonstrat că posedă Factorul X, ajungând până în finala competiției, și-a propus să-și ridice nivelul și să-și arate talentul și peste hotare. Tânărul artist a bătut la porțile Regatului Unit, iar în doi ani de zile a reușit să-și facă un nume într-unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii. După mai multe colaborări în București, Bogdan a decis să plece în Anglia în anul 2016. Odată ajuns în Regat, tânărul sătmărean s-a înscris la o Universitate și a început să se adapteze la o nouă cultură.

”Am decis să merg în Anglia în 2016. Am luat această decizie bazându-mă pe faptul că îmi doresc mai mult de la viață și că merită să-mi încerc norocul. Am avut colaborări în București când am plecat, nu aș putea să spun că mi-a lipsit ceva. Nu a fost o prioritate înscrierea mea la Universitate, am văzut-o mai mult ca pe o șansă la integrarea mea într-o altă cultură, țară. Din fericire, colaborările mele cu Bucureștiul nu s-au rupt! Am ocazia să călătoresc acolo în fiecare lună. Anul acesta voi termina facultatea, sper cu rezultate mari”, a spus Bogdan Bratiș, pentru Portal SM.

Bogdan a pus bazele proiectului ,,Bratiș”, reușind să urce pe scene celebre din Anglia. Sătmăreanul a concertat în Southampton (Joiners, Heartbreakers, The Talking Heads, Suburbia, 90 Degrees), Winchester (Railway Inn) și în Londra (The Rocksteady, Cargo).

”În prezent am proiectul meu “Bratiș” care începe să prindă contur pe plan local și nu numai. Am reușit să cânt live pe scena “Joiners” (locul unde au concertat Coldplay si Ed Sheeran). Vom cânta din nou acolo pe 4 Martie. Colaboratorii proiectului sunt Carlos Bras, un toboșar foarte talentat din Portugalia, a cântat în orchestra națională a Portugaliei și Tom Bell, colegul meu de curs, britanic, un chitarist desăvârșit”, a mai precizat Bogdan, pentru Portal SM.

Bogdan Bratiș îi așteaptă pe toți sătmărenii care trăiesc în Londra, și nu numai, să participe la concertele marca ,,Bratiș”.