Doina Feher – la “Oameni şi fapte”

Am invitat-o, a doua oară, pe viceprimarul municipiului la emisiunea televizată “Oameni şi fapte”, invitaţie care a primit răspuns pozitiv. Desigur, ne-am deplasat noi la locul de muncă al dânsei şi… nu ne pare rău, pentru că am văzut un birou frumos aranjat, estetic şi foarte primitor, întocmai eroinei acestui material. Sigur, au existat emoţiile de început, ca la orice emisiune, emoţii şi pentru mine, ştiind că fac emisiune cu unul din cele trei personaje principale din municipiu. Dar… lucrurile au decurs normal, civilizat, cu probleme de tot felul, din care s-a conturat profilul moral şi civic al dnei Doina Feher. Spun profilul moral, pentru că cel fizic, cum era de aşteptat, apărea pe ecran, fiind îmbrăcată modest, dar cu mult gust, iar fizionomia dumneaei a rămas cea agreabilă, decentă, cu o mimică şi privire ce spune totul. Am aflat că profesiunea de credinţă pentru dna Doina Feher a rămas învăţământul, de care o leagă puternic cei 30 de ani de catedră. Eu am înţeles imediat ce înseamnă aceşti ani în care a slujit cu credinţă învăţământul. O felicit pentru tot ce a făcut!

A vrut, la început, să se îndepărteze de vâltorile politicii, văzând acolo atâtea lucruri greu de înţeles, dar… cu timpul, a intrat pe scena politică românească, aproape fiind de politica culturii, cea de apărare a neamului nostru, a demnităţii şi verticalităţii naţionale în faţa denigratorilor de tot felul şi a tuturor celor care dau cu târnăcopul la subminarea şi slăbirea statului naţional, unitar românesc. Referitor la situaţia actuală de aici şi din ţară a răspuns frumos, iar concluzia pe care o scot ar fi “Nu mor caii când vor câinii”, fiind o femeie optimistă, curajoasă, tenace. Îşi duce la îndeplinire ofertele făcute la început de mandat şi cele nouă sectoare ce-i aparţin se vede că se preocupă de ele şi că succesele o însoţesc. Există oameni valoroşi: scriitori, pictori, inovatori, arhitecţi etc. care-şi arată roadele muncii în plen şi aşteaptă o laudă, o apreciere a activităţii sau cel puţin o privire şi o participare efectivă din partea autorităţilor. La dna Doina Feher am întâlnit astfel de preocupări şi n-au fost, nu sunt zadarnice, ci au un impact teribil pentru cei în cauză, dar şi pentru marele public. De obicei, aceste întâlniri se televizează, iar oamenii văd dacă oficialităţile sunt prezente, dar îi văd doar la tăieri de panglici, exact acolo unde n-au ce căuta!

Au existat în emisiune şi astfel de aprecieri, dar dna Doina Feher n-a acuzat pe nimeni. O fac eu, pentru că acesta-i rostul mass-media. N-am să curăţ ouă nimănui, iar când nu se va putea spune adevărul înseamnă că nu mai există presă.

Discuţiile au fost pline de demnitate, neacceptând compromisul. De fapt, nu-mi este felul!Am ţinut mereu la verticalitate, chiar în imaginea mea publică, în muncă, cu condeiul şi microfonul.

Toată emisiunea a fost intercalată cu frământările doamnei viceprimar legate de latura culturală şi socială, de rezolvarea situaţiei unor familii cu probleme grave privind locuinţele. Ce greu se pot rezolva azi astfel de probleme, de cerinţe! Nu se mai construiesc blocuri, iar când apare, la 5 ani unul, îl privim ca un miracol. De aceea lumea regretă perioada trecută. Azi un tânăr nu îşi poate cumpăra locuinţă şi e greu să plătească chiriile impuse de proprietari!

Teodor Curpaş