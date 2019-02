O șansă în plus la viață pentru nou-născuți

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a avut parte, ieri, de o nouă donație de aparatură modernă pentru Secția de Nou Născuți. Organizația Metropolitan Life împreună cu United România și Asociația Gyöngyszem Alapítvány Satu Mare au donat Seției de Nou Născuți din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, două monitoare de funcții vitale de tip “MINDRAY”. Cele două monitoare, în valoare de 21.000 de lei, pot salva viața născuților prematur.

O donație absolut necesară

Cum nu s-a putut merge pe Secția de Nou-Născuţi, din cauza gripei, cele două monitoare au fost prezentate opiniei publ,ice în cadrul unei conferințe de presă. La eveniment, a fost prezenți, printre alții, reprezentantul Metropolitan Life, Carmina Dragomir, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, primarul Kereskenyi Gabor, managerul Spitalului Județean, Adrian Marc, șeful secției de Neonatologie, dr. Zita Lucky, reprezentanți United România și Asociația Gyöngyszem Alapítvány Satu Mare.

Primul care a luat cuvântul a fost managerul Spitalului Județean, Adrian Marc, care a mulumit celor implicați pentru această donație, cărora le-a transmis că-i mai așteaptă și cu altă ocazie.

Șeful secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean a declarat că din 1756 de nașteri de anul trecut, 136 de copii s-au născut prematur (aproape 8%), iar nevoia de aparatură de ultimă generație este uriașă. Cu toate că în urmă cu zece ani maternitățile au fost dotate de Ministerul Sănătății, echipamentele s-au uzat, iar în ultimii ani unitatea spitalicească beneficiază de ajutorul mai multor organizații.

De asemenea, reprezentantul Metropolitan Life, Carmina Dragomir, a declarat că monitoare de acest fel au fost donate doar la Maternitatea din Satu Mare, însă organizația pe care o reprezintă a are mai multe acțiuni de acest gen.

Sprijin din partea autorităților

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, care a declarat că municipalitatea sprijină dotarea Spitalului Județean și își dorește o unitate performantă care să stopeze turismul medical. ”Primăria Municipiului Satu Mare a sprijinit și va sprijini în continuare dotarea Spitalului Județean. Este o obligație morală, în primul rând, pentru că, majoritatea pacienților sunt din municipiul Satu Mare”, a spus primarul.

De asemenea, și președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, apreciază acest sprijin venit din partea mediului priva și a fpcut un apel și la alte firme din județ să facă asemenea gesturi.



“Bugetul Consiliului Județean Satu Mare poate să suplinească multe din neajunsurile Spitalului Județean, dar și bugetele autorităților publice locale sunt sub o presiune fantastică. De aceea este foarte important că a apărut un nou sprijin și consider că dacă toate firmele cu potențial financiar ar face câte un gest de acest gen atunci și sitemul de sănătate ar fi la un alt nivel. Este un domeniu care se dezvoltă exploziv, iar aceste noi tehnologii pot cu adevărat să salveze vieți și să reducă cheltuielile familiilor care au aparținători bolnavi. Totodată, consider că odată dezvoltate aceste parteneriate, beneficiile vor veni și în sprijinul agenților economici care vor avea angajați mai sănătoși și care astfel vor putea fi mai eficienți în munca lor”, a afirmat preledintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba.

Aparatura a ajuns la Maternitatea din satu Mare încă din luna ianuarie și este deja folosită.

Florin Dura