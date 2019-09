Ecaterina Stahl – inclusă în FIE Hall of Fame!

Pentru că viitorul este clădit pe cunoașterea trecutului și pe valorizarea a ceea ce trecutul ne-a oferit ca lecție, o mare campioană a scrimei românești va fi inclusă din acest an în rândul marilor personalităti din Hall of Fame FIE! Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Scrimă a votat ca Ecaterina Stahl ( n.1946 – d.2009), campioană mondială la floretă în 1975, participantă la 5 ediții de Jocuri Olimpice, între 1968 și 1980, la care a câștigat două medalii de bronz, multiplă medaliată mondială cu echipa României, una dintre figurile emblematice ale scrimei tricolore, să acceadă în galeria selectă a celor care au marcat prin performanțele lor evoluția acestei discipline și au contribuit la dezvoltarea și promovarea ei. Ecaterina Stahl a provenit din centrul de scrimă de la Satu Mare și a fost antrenată de celebrul maestru Alexandru Csipler. La 10 ani de la dispariția sa, Ecaterina Stahl se va alătura celorlalți șapte români care au primit această onoare în 2013, cu ocazia Centenarului Federației Internaționale. Laura Badea, Mihai Covaliu, Petru Kuki, Ioan Pop, Olga Orban, Ana Pascu și Reka Szabo sunt deja membri ai Hall of Fame-ului scrimei mondiale.

Ecaterina Stahl (n. 31 iulie 1946 – d. 26 noiembrie 2009) a provenit din centrul de scrimă de la Satu Mare și a fost antrenată de celebrul maestru Alexandru Csipler, la UNIO Satu Mare. A activat la UNIO până în 1964, când a fost transferată la Steaua București. Între 1980 și 1984 a revenit la UNIO. Între 1984 și 2002 a fost antrenoare la Clubul Sportiv Satu Mare. Palmaresul ei cuprinde, printre altele, titlul mondial la floretă în 1975 (Budapesta), două medalii de bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa României (1968 Ciudad de Mexico și 1972 Munchen), două medalii mondiale de argint, cu echipa României (1965 și 1970), o medalie mondială de bronz la individual (1966) și alte cinci medalii mondiale de bronz, cu echipa României (1967, 1973, 1974, 1975, 1977).

A participat la 5 ediții de Jocuri Olimpice, între 1968 și 1980.