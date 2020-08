Un nou proiect european pentru Ardud

UAT Oras Ardud este partener in cadrul proiectului cu titlul “Early Warning and Joint Preparedness for Emergency Situations at Romanian-Ukrainian border” depus de catre Comuna Tarna Mare in parteneriat cu UAT Oras Ardud si Departamentul de pompieri de la Vynohradiv Ucraina, in cadrul programului de cooperare transfrontaliera HUSKROUA ENI CBC 2014-2020.

În cadrul acestui proiect pentru UAT Oras Ardud este cuprins dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) cu o masina de pompieri cat si organizarea unor cursuri de perfectionare pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.