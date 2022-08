Manifestație cu ocazia Zilei Limbii Române, desfășurată astăzi

- Advertisement -

“Cel mai frumos și mai corect dialect românesc, cel mai apropiat de graiul italic se vorbește la Sătmar.” este citatul de Mihai Eminescu regăsit la Monumentul Limbii Române din curtea Muzeului de Artă din Satu Mare.

Ziua Limbii Române este sărbătorită în România începând din 2013, la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013, însă în Republica Moldova se sărbătorește încă din 1990, înainte de independența țării, proclamată la 27 august 1991.

La 27 august 1989, a avut loc la Chișinău o Mare Adunare Națională, la care au participat aproximativ 750.000 de oameni circa o șesime din populația de atunci a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneștii (RSSM). În cadrul Adunării, s-a cerut declararea limbii române ca limbă de stat în RSSM, precum și trecerea la grafia latină.

Sub impulsul Marii Adunări Naționale de la 27 august 1989, Sovietul Suprem al RSSM a votat, la 31 august 1989, legea prin care limba română a devenit limbă oficială pe teritoriul Republicii, precum și legea care prevedea revenirea la alfabetul latin. Începând din 1990, ziua de 31 august a fost declarată sărbătoare națională în Republica Moldova. Inițial, sărbătoarea s-a numit „Limba noastră cea română”, iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost schimbată în „Limba noastră”.

Astăzi, 31 august 2022, cu prilejul acestei zile important pentru poporul român, a fost organizată o scurtă manifestație în curtea Muzeului de Artă, lângă Monumentul Limbii Române, pentru a celebra această zi și pe toți cei care vorbesc, gândesc și simt românește

Prezenți în cadrul acestui eveniment au fost atât reprezentanți ai administrației locale, cât și oamenii de seamă ai culturii sătmărene. Felician Pop, o personalitate nelipsită la acest tip de evenimente, a ținut să spună câteva cuvinte la deschidere.

“Iată-ne, un nou 31 august, care ne găsește totuși mai mulți decât în alți ani, adunați în jurul…limbii române! Dintre elementele indentitare ale ființei noastre, cel mai important și definitoriu pentru fiecare din noi este limba în care vorbim. Monumentul Limbii Române s-a născut din exact această necesitate, de a marca cel mai frumos lucru care s-a spus vreodată despre Sătmar de către marele nostru poet, Mihai Eminescu, care în ziarul Timpul din 1884 îl cita pe Miron Costin. Ori, ce altă distincție de noblețe lingvistică putem noi căpăta decât spusele lui Mihai Eminescu, continuate apoi de Nichita Stănescu care mai spunea că Limba Română este patria mea. Poate nu facem destul, poate nu reușim încă suficient să ne lipim de inimă limba noastră scrisă în cele trei culori. Poate de multe ori privim aceste lucruri ca pe o chestiune exterioară ființei noastre” a declarat Felician Pop.

De asemenea, vorbind despre oameni ai culturii sătmărene, a mai luat cuvântul și poetul George Vulturescu.

“Limba noastră, această melodie unică, a pornit de la noi, de la Satu Mare. Să ne bucurăm, așadar, că suntem în casa limbii române și s-o purtăm cât mai aproape de sufletele noastre. Am plâns când am găsit acest citat la Dimitrie Vatamaniuc așa cum am plâns când am auzit pentru prima dată aici, la Casa de Cultură melodia Limba Noastră. Această zonă a graniței, acest sentiment al graniței este cel mai periclitat peste tot în lume. Aici este atacată, pe graniță, întâi limba și apoi credința unui popor. Zicea Iosif Vulcan, Satu Mare este cea mai periclitată graniță a neamului românesc.” a declarat George Vulturescu.

Desigur, momentele artistice au fost nelipsite. În cadrul evenimentului au interpretat corul din cadrul Ligii Pensionarilor Unirea, dirijat de Inovan Renata, care au deschis evenimentul prin intonarea Imnului Național al României. De asemenea, pe lângă aceștia au mai fost prezenți Georgeta Govor și Adrian Lupescu.

La finalul manifestației, a fost susținută o ceremonie de depunere a jerbelor la Monumentul Limbii Române, condusă de Robert Lazlo – manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

”A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte.” (Nichita Stănescu)

Șipoș Diana – Livia