S-au stabilit datele de start pentru campionatele Liga 2 și Liga 3, cât și Cupa României, sezonul 2025-2026

FRF a stabilit datele de start pentru campionatele Liga 2 și Liga 3, cât și Cupa României, sezonul 2025-2026

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat joi, 24 aprilie 2025, datele de start ale competițiilor de juniori și seniori organizate în sezonul 2025-2026 de către forul condus de Răzvan Burleanu.

Liga 2 2025-2026 începe la 2 august 2025, iar Liga 3 începe la 30 august 2025

La fel ca ultimele trei ediții, Liga 2 începe și sezonul 2025-2026 în primele zile ale lunii august. De această dată debutează la 2 august 2025. În schimb, noul ediție de Liga 3 începe la 30 august 2025, acest campionat urmând să aibă un nou format.

Datele de start alte ultimelor șapte ediții ale Ligii 2: 2024/25 – 3 august, 2023/24 – 5 august, 2022/23 – 6 august, 2021/22 – 31 iulie, 2020/21 – 29 august, 2019/20 – 3 august, 2018/19 – 4 august.

Datele de start alte ultimelor șapte ediții ale Ligii 3: 2024/25 – 30 august, 2023/24 – 26 august, 2022/23 – 27 august, 2021/22 – 28 august, 2020/21 – 12 septembrie, 2019/20 – 24 august, 2018/19 – 25 august.

Datele la care au startul competiții de juniori:

Liga de Tineret: 10 august 2025

Liga Elitelor U17: 10 august 2025

Liga Elitelor U16: 9 august 2025

Liga Elitelor U15: 9 august 2025

Liga Elitelor U14: 9 august 2025

Liga Elitelor U13: 9 august 2025

Campionatul Național U19: 24 august 2025

Campionatul Național U17: 24 august 2025

Campionatul Național U16: 23 august 2025

Campionatul Național U15: 23 august 2025.

Programul Cupei României pentru sezonul 2025-2026

Au fost stabilite, totodată, și datele la care vor avea loc fazele Cupei României în sezonul 2025-2026.

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 9 / 12 / 16 iulie 2025

Finale: 19 iulie 2025

FAZA NAŢIONALĂ

Turul I: 30 iulie 2025

Turul II: 6 august 2025

Turul III: 13 august 2025

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

CSM Olimpia vrea în Liga a 2-a!

Județul Satu Mare are două reprezentante în eșalonul trei . CSM Olimpia Satu Mare e în play off-ul seriei a 10-a și e aproape de calificarea la barajul de promovare în vreme ce SC Olimpia MCMXXI e în play out și se luptă pentru evitarea retrogradării.

CSM Olimpia Satu Mare își dorește promovarea și în cazul fericit în care va trece de cele două runde de baraj va începe noul sezon pe 2 august.

CSM Olimpia Satu Mare joacă vineri de la ora 18 la Zalău și în cazul

În schimb SC Olimpia MCMXXI mai poate spera la încă un sezon de liga a 3-a dacă va reuși să termine deasupra ultimelor două poziții, ocupate acum de Mintu Gherlii și Diosig.

În Liga a 3-a ar putea ajunge din sezonul viitor și campioana Ligii a 4-a ELITE. În acest an, pentru titlu , și implicit un loc la baraul de promovare cu campioana Sălajului, se vor lupta în play off, Oașul, Unirea Tășnad, Recolta Dorolț și Talna Orașu Nou.