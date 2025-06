Sâmbătă se decide campioana din ELITE

Unirea Tășnad sau Oașul Negrești?

– În primul meci al finalei, oșenii s-au impus cu 2-1 după un meci în care echipa din Tășnad a ratat trei lovituri de la 11m

Fotbalul județean își decide sâmbătă seara campioana din ELITE. Unirea Tășnad și Oașul Negrești Oaș joacă pe terenul proaspăt refăcut de la Tășnad, sâmbătă de la ora 18 cu titlul pe masă. Și cu calificarea la barajul de promovare în Liga a 3-a.

Oașul, campioana en titre pleacă cu un avantaj în a acest retur după ce în prima manșă, duminica trectă s-a impus cu 2-1. După un meci spectaculos în care oșenii au condus cu 2-0 iar tășnădenii au fost aproape de a întoarce soarta meciului. În plus jucătorii Unirii, frații Roland și Kristof Vajda au ratat de trei ori de la punctul cu var. Portarul gazdelor, Dombradi fiind eroul jocului.

Pentru meciul de sâmbătă e mobilizare maximă la Tășnad iar conducerea Unirii a lansat un apel către suporteri pentru a veni în număr mare la stadion.

”Stimați susținători ai fotbalului din Tășnad,

Urmează un meci decisiv – un adevărat moment de cotitură pentru echipa noastră!

Partida care urmează va stabili echipa ce va merge la barajul pentru promovarea în Liga a III-a. Este, practic, un meci cât un campionat

Vom juca cu CUPA pe masă.

Avem încredere în potențialul echipei și suntem hotărâți să întoarcem scorul din tur (2-1). Însă pentru acest lucru, sprijinul dumneavoastră contează enorm!

Vă invităm, așadar, să fiți alături de noi în număr cât mai mare, să creăm o atmosferă memorabilă și să vă rugăm să purtați tricourile de susținători primite la meciul precedent. Vom realiza o fotografie de grup specială – un moment simbolic pe care dorim să îl ducem mai departe în istoria clubului.

Hai Unirea Tășnad! Împreună scriem viitorul!” e mesajul transmis fanilor echipei de conducerea Unirii , pe pagina oficială de facebook a clubului.

Vasile Pop, antrenorul-jucător al Oașului, încrezător

Din tabăra campioanei en titre, antrenorul-jucător Vasile Pop se declară optimist înaintea returului și e convins că echipa lui pleacă cu prima șansă în a cucerit un nou titlu.

”I-am simțit cam moi la începutul partidei și am profitat . Am marcat de două ori și la 2-0 am mai avut ocazii mari de a ne desprinde. Nu comentez fazele în care s-au acordat cele două lovituri de pedeapsă. Doar consider că nu se impunea repetarea execuției la a doua lovitură. E bine însă că portarul nostru a fost inspirat. E clar c-a fost omul meciului” ne-a spus Vasile Pop. Antrenorul-jucător de la Oașul a mai declarat că ” pornim cu un avantaj luat acasă. E adevărat că e un minim avantaj dar acum presiunea mare e la ei. ” a mai spus Popică.

Anul trecut Oașul Negrești Oaș a câștigat titlul în ELITE după o finală cu Talna Orașu Nou. Apoi a trecut și de barajul de promovare dar din păcate, din lipsa unei susțineri financiare solide a renunțat la locul din Liga a 3-a.