CSM Olimpia Satu Mare anunță prețul biletelor și abonamentelor pentru sezonul 2025/2026

După promovarea în Liga a 2-a, CSM Olimpia Satu Mare se pregătește pentru startul unui nou sezon competițional, iar suporterii sunt invitați să-și rezerve locurile din timp! Vânzarea biletelor pentru sezonul 2025/2026 va începe imediat după stabilirea programului meciurilor oficiale.

Conducerea clubului anunță că biletele și abonamentele vor putea fi achiziționate online, înaintea fiecărui meci disputat pe teren propriu. Pentru cei care preferă varianta clasică, biletele vor fi disponibile și în format fizic, direct la stadion, în ziua meciului – însă doar în limita locurilor rămase disponibile după vânzările online.

Sistemul de ticketing al clubului este complet digitalizat: după fiecare achiziție, suporterii vor primi automat un cod QR – în format PDF sau digital – accesibil din contul personal de utilizator. La cerere, biletele pot fi trimise și pe e-mail sau adăugate în Apple Wallet.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Sector A & B – 30 RON

Sector C & D – 25 RON

Tribuna Principală – 40 RON

Tribuna Oficială – 60 RON

Copii sub 14 ani – 10 RON (doar în Sectorul C)

Reguli importante pentru biletele de copii:

Pot fi achiziționate doar în Sectorul C și doar pentru copiii sub 14 ani

Accesul se face pe baza carnetului de elev

La un bilet de adult se pot adăuga maximum două bilete pentru copii

Nu se pot cumpăra bilete pentru copii fără un bilet de adult valabil

Suporterii sunt încurajați să-și aleagă din timp sectorul preferat și să fie alături de echipă în noul sezon plin de provocări și speranțe.

Cât costă abonamentele? De marți, 15 iulie acestea se pun în vânzare!

Abonamentele oferă acces garantat la toate meciurile de pe teren propriu din Liga 2, precum și la meciurile preliminare din Cupa României, disputate acasă.

Sector A – 300 lei

Sector B – 300 lei

Sector C (family sector)

Adult: 250 lei

Copil (sub 14 ani): 150 lei

Sector D – 250 lei

Tribuna Principală – 400 lei

Tribuna Oficială – 600 lei

Abonamentele pentru copii – regului importante

• Abonamentele pentru copii se pot achiziționa doar în Sectorul C

• Sunt valabile pentru copiii sub 14 ani

• Verificarea vârstei se va face la intrare, pe baza Carnetului de Elev

• La un abonament de adult se pot adăuga maximum 2 abonamente de copil

• Nu se pot achiziționa abonamente de copil fără un abonament de adult activ

Hai, CSM Olimpia!