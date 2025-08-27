Invitație la Festivalul de handbal de la Carei!

Eveniment

– Cristian Gațu și Gheorghe Tadici au confirmat participarea la festivitatea de deschidere a Memorialul Mircea Dohan – Cupa Cristian Gațu, competiție ce a ajuns la ediția a XIII-a

Asociația Club Sportiv Mircea Dohan, în parteneriat cu ACS Team Cristian Gațu, organizează în perioada 27–29 august 2025 un eveniment dedicat pasiunii pentru handbal și memoriei celui care a inspirat generații întregi, regretatul Mircea Dohan.

Competiția se desfășoară sub egida Federației Române de Handbal și reunește:

Turneu de baby handbal & minihandbal (fete născute 2017–2018 și 2015–2016)

Turneu internațional de handbal pentru juniori și junioare III (sportivi născuți 2011–2012)

Au confirmat participarea echipe din România și Ungaria, printre care:

La junioare III fete: Academia Alexandru Csepreghi Baia Mare, AHC Valeria Motogna Zalău, CS Marta Baia Mare, CS Alpha Oradea, CS Olympus Negrești Oaș, CS Livada, CS Phoenix Baia Mare, CS Școlar Zalău, LPS Satu Mare, Hajdúnánási Sport Klub (HU), CS Atletik Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, CS Școlar Zalău, Academia Alexandru Csepreghi 2012.

La juniori III băieți: HC Aleșd, CS Alpha Oradea, CS Seini, CS Unirea Sântana, Hajdúnánási Sport Klub 2011(HU), Hajdúnánási Sport Klub 2012, Fehérgyarmati VSE (HU), Academia Alexandru Csepreghi și altele.

Deschiderea oficială:

Joi, 28 august 2025, ora 10:00

Sala de Sport a Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei

Invitați speciali: Cristian Gațu, Gheorghe Tadici, Alexandru Stamate, Mircea Petran, Alexandru Csepreghi

Locațiile meciurilor (28 august):

•Sala Liceului Tehnologic „Iuliu Maniu” Carei

•Sala de Sport Petrești (masculin)

•Sala Liceului Teoretic Carei

•Sala de Sport Foieni (feminin)

Finalele:

Vineri, 29 august 2025

Sala „Iuliu Maniu” Carei

Intrarea este liberă!

”Vă așteptăm în număr cât mai mare să susținem împreună viitorul handbalului” transmit organizatorii turneului.

O ediție specială a emisiunii Actualitatea sătmăreană , dedicată Festivalului de handbal de la Carei, va fi difuzată joi seara de la ora 20 la Nord Vest TV.

În memoria lui Mircea Dohan

Profesorul Dohan Mircea Ioan s-a născut la 21 februarie 1949. A absolvit cursurile următoarelor instituții de învățământ: Liceul de Cultură Generală din Carei, Școala Tehnică Financiară din Baia Mare și Institutul de Educație Fizică din Oradea . A fost component al echipelor de handbal Victoria Carei , Minaur Baia Mare (divizia A) și Constructorul Oradea.

La Carei, ca liceean, a evoluat în echipa școlară de handbal Știința Carei (a Școlii Medii Carei CT Iuliu Maniu din Carei), unde a debutat în sezonul 1964-65.

În memoria sa, familia organizează an de an acest turneu de handbal pentru tineri.

Ca și antrenor s-a remarcat prin calificările repetate la faza națională cu echipa de oină din Lucăceni. Profesorul Mircea Dohan s-a stins din viață la 09 iunie 2010.