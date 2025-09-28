Liga a 3-a: Unirea Tășnad- CSM Sighetu Marmației 1-3

A venit și prima înfrângere…

– Tășnădenii rămân însă pe prima poziție în C8



Seria de invincibilitate a formației Unirea Tășnad s-a oprit în etapa a 6-a a Ligii 3. Sâmbătă după-amiază, pe teren propriu, tășnădenii au cedat cu 1–3 în fața CSM Sighetu Marmației, într-un meci spectaculos, dar cu final nedorit pentru gazde.

Antrenorul principal, Mihai Sabău-Svegler, a fost nevoit să abordeze confruntarea fără trei jucători de bază – Vultur, Adrian Ciul și Laurențiu Caba, toți accidentați. Chiar și așa, prima repriză a fost echilibrată, însă maramureșenii au fost mai inspirați în fața porții.

Scorul a fost deschis de fostul mijlocaș al celor de la SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, Jonathan Parker în minutul 16, cu un șut puternic din partea stângă, imparabil pentru portarul Vasile Dumitru (0–1). Replica gazdelor a venit cinci minute mai târziu: după un corner executat din partea dreaptă, Csatári Márk a trimis cu capul la colțul lung și a restabilit egalitatea (1–1).

Meciul a rămas spectaculos, cu ocazii la ambele porți, dar în minutul 36 o eroare defensivă a Unirii a fost speculată de Jean Marc Kouadio, care a readus oaspeții în avantaj (1–2).

La începutul reprizei secunde, un alt fost jucător de la SC Olimpia MCMXXI, francezul Remi Emeriau a stabilit scorul final, 1–3, cu un șut deviat de un apărător, ce l-a lăsat fără replică pe portar.

Tășnădenii au resimțit șocul golului primit imediat după pauză și nu au mai găsit resurse pentru a reveni. Doar în ultimele 15 minute gazdele au reușit să preseze mai serios, dar apărarea sigheteană a rezistat până la final.

Astfel, Unirea Tășnad a suferit prima înfrângere pe teren propriu din actualul sezon al Ligii 3.

În ciuda rezultatului, Unirea Tășnad se menține în fruntea Seriei 8, având în continuare un parcurs solid. Următoarea provocare pentru echipa lui Sabău-Svegler va fi în deplasare, la Beiuș, contra nou-promovatei Bihorul, sâmbătă, de la ora 15:00.

Moment special la începutul partidei

Conducerea celor de la Unirea Tășnad continuă seria momentelor speciale de la începutul partidelor. La meciul cu CSM Sighet, lovitura de start a partidei a fost simbolic dată de Gheorghe Tudor, un fost jucător important din istoria fotbalului tășnădean.

”Astăzi, la lovitura de începere, am avut onoarea să îl avem alături pe nimeni altul decât Gheorghe Tudor – legenda care a scris istorie pentru echipa noastră!

Cei care au avut privilegiul să-l vadă jucând nu pot uita cum mingea pleca din stângul lui cu atâta forță și precizie încât portarii adversari nu aveau altă opțiune decât să se ferească. Era un fotbalist care impunea respect prin talent, dăruire și pasiune.

Îți mulțumim, Gheorghe Tudor, pentru toate momentele de bucurie pe care ni le-ai oferit și pentru faptul că ai rămas mereu parte din sufletul acestei echipe.

Îți dorim multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi! Pentru noi vei rămâne mereu un simbol al curajului și al dragostei pentru fotbal.

Respect și recunoștință!” e mesajul conducerii celor de la Unirea Tășnad pe pagina oficială de facebook.

Liga 3, Seria 8 – Etapa a 6-a

Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației 1–3 (1–2)

Marcatori: Csatári Márk (20) / Jonathan Parker (16), Jean Marc Kouadio (37), Remi Emeriau (48)

Unirea Tășnad: Vasile Dumitru – Csatári Márk, Alex Negrea, Székely Dominic, Vasile Chitaș, Dacian Dunca, Adrian Micaș (86′, Stefan Funkenhauzer), Claudiu Băciuț, Denis Matei (74′, Barth Kevin), Vajda Roland (86′, Raul Topan), Mamourou Sanogo.

SERIA 8, etapa 6

Sănătatea Cluj – CS Bihorul Beiuş 1-1

Alexandru Darius Pop (86) / Vlad Degău (73 – penalty)

SCM Zalău – Viitorul Cluj 2-1

Vlad Danale (18), Sergiu Pop (69) / … (73)

Lotus Băile Felix – Olimpia MCMXXI Satu Mare 4-0

George Cherman (40 – penalty), Travis Osafo Kpegouni (47), Steliano Filip (49, 71)

Crişul Sântandrei – Unirea Dej 1-0

Denis Rusu (82 – penalty)

Sticla Arieşul Turda – Minaur Baia Mare 1-2

Ciprian Dioszegi (54) / Raul Krausz (66, 67)

CLASAMENT

1.Unirea Tășnad – 15p (19-6) – 6

2.Minaur Baia Mare – 15p (16-11) – 6

3.SCM Zalău – 13p (12-7) – 6

4.CSM Sighet – 11p (12-8) – 6

5.Sănătatea Cluj – 9p (10-7) – 6

6.Crisul Sântandrei – 10p (9-6) – 6

7.Lotus Băile Felix – 10p (9-5) – 6

8.Bihorul Beiuș – 7p (6-10) – 6

9.Viitorul Cluj – 6p (4-7) – 6

10.Unirea Dej – 4p (6-8) – 6

11. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 3p (6-18) – 6

12. Sticla Turda – 0p (3-19) – 6

Etapa viitoare. Vineri, 3 octombrie, 15.00: Unirea Dej -SCM Zalău; Viitorul Cluj – Arieșul Turda. Sâmbătă, 4 octombrie, 15.00: Bihorul Beiuș – Unirea Tășnad; CS Minaur – Băile Felix; SC Olimpia MCMXXI – Sănătatea; CSM Sighet – Crișul Sântandrei.